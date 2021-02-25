НХЛ отказалась проверять Артемия Панарина, которого обвинили в избиении девушки в рижском баре

По информации инсайдера New York Post Ларри Брукса, лига не нашла "заслуживающих доверия доказательств" правдивости истории.

Тем не менее Назаров утверждает, что свидетелями конфликта Панарина с девушкой были десятки людей. Среди них - хоккеист Михаил Анисин. Однако он заявил, что Панарин никого не бил, хотя отметил, что конфликт был и полиция тогда действительно приезжала.

Хоккейный тренер Андрей Назаров утверждает, что Панарин не только избил 18-летнюю гражданку Латвии, но и едва избежал тюрьмы - благодаря "авторитетным жителям Риги".

По его словам, это случилось 11 декабря 2011 года после проигрыша "Витязя" местному "Динамо".

Тренер признался, что молчал о том инциденте, поскольку "не выносит наружу подробности разговоров с хоккеистами", тренерами или менеджерами клубов. Но решил рассказать о случае из‑за нынешнего поведения Понарина.

Хоккеист лично не делал никаких официальных заявлений, однако его агент Пол Теофанос заявил, что "категорически отрицает обвинения", и назвал слова Назарова ложью.

В свою очередь председатель совета директоров рижского "Динамо" Юрис Савицкис заявил, что ничего не слышал об этой истории, и выразил уверенность, что "о таких вещах стало бы известно сразу".

Представители отеля, где находится бар, также заявили, что не знают о таком инциденте.

Полиция Риги, куда тоже обратились журналисты, инцидент пока не комментировала.

Ранее сообщалось, что пресс-служба "Нью-Йорк Рейнджерс" опубликовала официальное заявление по поводу обвинений в адрес российского нападающего Артемия Панарина в избиении девушки.

"Артемий категорически отрицает все обвинения в этой сфабрикованной истории. Очевидно, что это акция запугивания, используемая против него за откровенные высказывания о последних политических событиях. Артемий потрясён и озабочен и проведёт какое-то время вне команды. "Рейнджерс" полностью поддерживают Артемия и будут работать с ним, чтобы установить источник этих необоснованных обвинений", - говорится в сообщении клуба.

Стоит добавить, что Андрей Назаров ранее неоднократно критиковал хоккеиста за его гражданскую позицию. Панарин не раз выступал с публичной критикой действий российских властей. В январе 2021 года Панарин выступил в поддержку Алексея Навального, опубликовав в своём Instagram фотографию семьи политика с хэштегом #свободунавальному.