КАК ЭТО БЫЛО ⟩ Метаноловая трагедия в Пярну унесла жизни 68 человек, еще 43 остались инвалидами

15 января 2021 года в квартирном в квартирном доме в поселке Козе были найдены тела троих мужчин. Первые результаты экспертизы дают основание полагать, что причиной смерти стало отравление метанолом.
19 лет назад Эстонию потрясла чудовищная по своим масштабам трагедия, пишет Limon.ee.
9-10 сентября 2001 года жуткая метаноловая трагедия произошла в Пярну и его окрестностях. В результате массового отравления изготовленным из метанола самогоном погибли 68 человек, 40 человек стали инвалидами II степени (потеряв зрение и/или пережив острое поражение мозга и нервной системы), еще три человека – инвалидами I степени.
6 сентября 2001 года работники AS Baltfet 17-летний Денис Плечкин и 18-летний Роберт Петров украли десять бочек с метанолом. Кража была заказана грузчиком AS Maseko Сергеем Майстришиным.
Бочки были вывезены на микроавтобусе в родительский дом Майстришина в волости Тахкуранна. Метанол под видом этилового спирта был продан реализатору подпольного алкоголя Александру Соболеву, который заплатил за товар 76 000 крон (4857,29 евро).
9 сентября рано утром в пярнускую полицию поступило сообщение, что в общежитии на улице Лийва умерла 58-летняя женщина. Затем в полицию стали поступать новые сообщения о погибших и отравившихся как в Пярну, так и во всем Пярнумаа.
Врач скорой помощи Кюльвар Манд вспоминал, что в тот день к семи-восьми часам вечера врачи получили ценную информацию от одного из пострадавших, находившегося в сознании. "Мы узнали, что след ведет к сети по продаже нелегального алкоголя. Сейчас можно сказать, что мы узнали об этом, запугав одного из пострадавших", – говорил Манд.
По словам Манда, с 9 сентября на протяжении почти двух недель пярнуские врачи работали день и ночь над спасением пострадавших. 15 сентября полиция нашла в местечке Суйгу склад с остатками украденного метанола, где обнаружили семь бочек по 200 литров.
В деревне Тали Пярнуского уезда от употребления "метаноловой водки" тогда скончались несколько человек, включая одну супружескую пару. По оценке местных жителей, погода спасла многих от смерти: если бы днем не пошел дождь, люди бы продолжили сельхозработы, после которых многие по обычаю выпивали, не узнав по радио или телевидению о том, что в уезде произошло массовое отравление.
Лишь за один день, 15 сентября, скончались 15 человек. Погибшие больше не помещались в старый больничный морг, их стали отвозить в холодильники похоронного бюро.
По данным следствия, Сергей Майстришин знал, что полученный от воров метанол не годится для употребления, предоставил распространителям пробную партию с обычным спиртом, а оптом продал ядовитый метанол.
Прокурор требовал для Майстришина 18 лет лишения свободы за сознательную продажу яда, но в итоге обвиняемому пришлось отсидеть всего пять лет. Майстришин вышел на свободу в марте 2006 года. В 2010 году Майстришин, не признавший своей вины на суде, занимался предпринимательством.
Александр Соболев, продававший нелегальный алкоголь и невольно ставший распространителем отравы, был приговорен к 2,5 годам лишения свободы и отсидел перед освобождением половину срока. К реальным срокам были приговорены и молодые люди, укравшие метанол с территории фирмы.
Соболев убежден, что на самом деле количество умерших от отравления метанолом было меньше, чем объявленные тогда 68 человек. По его словам, только в 32 случаях было твердо установлено, что смерть была вызвана именно отравлением метанолом. Соболев и тогда клялся, что не покупал и не продавал древесный спирт, а лишь одолжил денег одному деятелю. Но суд решил иначе и вынес обвинительный приговор.
В 2011 Александр держал в пярнумааской деревне Уулу гостиницу. "Трагедия есть трагедия, что вам, нечего писать про сегодняшние проблемы, например, о наркоманах, ворах или педофилах? – спросил мужчина, но потом согласился: – Да, я понимаю, что произошедшее десять лет назад было трагедией".
"Я дал взаймы денег Станиславу Гусеву, он отдал их азербайджанцу Тельману Агамалыеву, который использовал их для покупки украденного Майстришиным метанола", – объяснил он.
По словам Соболева, даже Гусев не знал, что эти деньги были нужны для приобретения краденного метанола, а не настоящего спирта. "Тогда никто ничего не знал о метаноле как таковом, торговали обычным спиртом", – продолжил он.