КАК ЭТО БЫЛО ⟩ Метаноловая трагедия в Пярну унесла жизни 68 человек, еще 43 остались инвалидами

9-10 сентября 2001 года жуткая метаноловая трагедия произошла в Пярну и его окрестностях. В результате массового отравления изготовленным из метанола самогоном погибли 68 человек, 40 человек стали инвалидами II степени (потеряв зрение и/или пережив острое поражение мозга и нервной системы), еще три человека – инвалидами I степени.

6 сентября 2001 года работники AS Baltfet 17-летний Денис Плечкин и 18-летний Роберт Петров украли десять бочек с метанолом. Кража была заказана грузчиком AS Maseko Сергеем Майстришиным.

Бочки были вывезены на микроавтобусе в родительский дом Майстришина в волости Тахкуранна. Метанол под видом этилового спирта был продан реализатору подпольного алкоголя Александру Соболеву, который заплатил за товар 76 000 крон (4857,29 евро).

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9 сентября рано утром в пярнускую полицию поступило сообщение, что в общежитии на улице Лийва умерла 58-летняя женщина. Затем в полицию стали поступать новые сообщения о погибших и отравившихся как в Пярну, так и во всем Пярнумаа.

Врач скорой помощи Кюльвар Манд вспоминал, что в тот день к семи-восьми часам вечера врачи получили ценную информацию от одного из пострадавших, находившегося в сознании. "Мы узнали, что след ведет к сети по продаже нелегального алкоголя. Сейчас можно сказать, что мы узнали об этом, запугав одного из пострадавших", – говорил Манд.

По словам Манда, с 9 сентября на протяжении почти двух недель пярнуские врачи работали день и ночь над спасением пострадавших. 15 сентября полиция нашла в местечке Суйгу склад с остатками украденного метанола, где обнаружили семь бочек по 200 литров.

ФОТО: PP

В деревне Тали Пярнуского уезда от употребления "метаноловой водки" тогда скончались несколько человек, включая одну супружескую пару. По оценке местных жителей, погода спасла многих от смерти: если бы днем не пошел дождь, люди бы продолжили сельхозработы, после которых многие по обычаю выпивали, не узнав по радио или телевидению о том, что в уезде произошло массовое отравление.

Лишь за один день, 15 сентября, скончались 15 человек. Погибшие больше не помещались в старый больничный морг, их стали отвозить в холодильники похоронного бюро.

По данным следствия, Сергей Майстришин знал, что полученный от воров метанол не годится для употребления, предоставил распространителям пробную партию с обычным спиртом, а оптом продал ядовитый метанол.

Прокурор требовал для Майстришина 18 лет лишения свободы за сознательную продажу яда, но в итоге обвиняемому пришлось отсидеть всего пять лет. Майстришин вышел на свободу в марте 2006 года. В 2010 году Майстришин, не признавший своей вины на суде, занимался предпринимательством.

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Александр Соболев, продававший нелегальный алкоголь и невольно ставший распространителем отравы, был приговорен к 2,5 годам лишения свободы и отсидел перед освобождением половину срока. К реальным срокам были приговорены и молодые люди, укравшие метанол с территории фирмы.

Соболев убежден, что на самом деле количество умерших от отравления метанолом было меньше, чем объявленные тогда 68 человек. По его словам, только в 32 случаях было твердо установлено, что смерть была вызвана именно отравлением метанолом. Соболев и тогда клялся, что не покупал и не продавал древесный спирт, а лишь одолжил денег одному деятелю. Но суд решил иначе и вынес обвинительный приговор.

В 2011 Александр держал в пярнумааской деревне Уулу гостиницу. "Трагедия есть трагедия, что вам, нечего писать про сегодняшние проблемы, например, о наркоманах, ворах или педофилах? – спросил мужчина, но потом согласился: – Да, я понимаю, что произошедшее десять лет назад было трагедией".

"Я дал взаймы денег Станиславу Гусеву, он отдал их азербайджанцу Тельману Агамалыеву, который использовал их для покупки украденного Майстришиным метанола", – объяснил он.

Тельман Хагамалыев, Станислав Гусев, Михаил Майстришин, на заднем плане стоит Хиджран Дзавадов ФОТО: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

По словам Соболева, даже Гусев не знал, что эти деньги были нужны для приобретения краденного метанола, а не настоящего спирта. "Тогда никто ничего не знал о метаноле как таковом, торговали обычным спиртом", – продолжил он.