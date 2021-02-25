15 января 2021 года в квартире жилого дома в волости Козе (Эстония), были обнаружены трое мертвых мужчин. Результаты обследования показали, что они скончались после отравления метанолом. Примечательно, что почти 20 лет назад Эстонию потрясла трагедия, которая также была связана с отравлением метанолом, сообщает Postimees.

Трагедия произошла 9-10 сентября 2001 года. В результате отравления 68 человек погибли, 40 человек стали инвалидами второй группы - потеряли зрение или получили повреждения мозга и нервной системы. Еще три человека стали инвалидами первой группы. По количеству жертв это отравление оставалось самым крупным по масштабам на постсоветском пространстве до массового отравления метиловым спиртом в Иркутске в 2016 году.

6 сентября 2001 года сотрудники предприятия Baltfet - 17-летний Денис Плечкин и 18-летний Роберт Петров - украли 10 бочек метанола. Кражу заказал грузчик компании Maseko Сергей Майстришин.

Бочки были доставлены микроавтобусом в дом родителей Майстришина. Метанол был продан как этиловый спирт контрабандисту Александру Соболеву, который заплатил за метанол 76 000 крон (4857 евро).

ФОТО: PP

Рано утром 9 сентября в полицию Пярну поступило сообщение о том, что в общежитии на улице Лийвас умерла 58-летняя женщина. В течение дня полиция получала все больше и больше сообщений о смертях по всему городу и его округу.

Врач скорой помощи Кулварс Мандс вспоминает, что вечером 9 сентября врачи получили ценную информацию от одного из отравленных, который находился в сознании.

"Мы узнали, что все случаи отравления были связаны с употреблением нелегального алкоголя", - сказал Мандс.

Начиная с 9 сентября и последующие две недели, пярнуские врачи день и ночь работали, чтобы спасти отравленных.

15 сентября полиция обнаружила укрытие, в котором находилась машина с пустыми бочками из-под краденого метанола. Было обнаружено семь бочек общей емкостью 200 литров.

В селе Тали Пярнуского уезда от метанола умерло несколько человек, в том числе супружеская пара. Местные жители считают, что погода тогда спасла многих - если бы днем ​​не было дождя, люди продолжили бы свои сельскохозяйственные работы, после которых обычно все расслабляются, постепенно выпивая.

15 сентября днем ​​погибли 15 человек. В морге больницы уже не хватало места для умерших, поэтому их доставили в похоронное бюро, где тела помещали в холодильники.

ФОТО: PP

Расследование дела

Расследование показало, что Майстришин знал, что похищенный метанол не предназначен для употребления.

Прокурор потребовал приговорить Майстришин к 18 годам заключения за распространение отравляющего вещества, однако суд постановил лишить его свободы на 5 лет и в 2006 году он покинул стены тюрьмы. В 2010 году Майстришин, так и не признав своей вины, занялся предпринимательством.