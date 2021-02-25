20-летняя российская писательница найдена мертвой в своей квартире

Хозяин квартиры отметил, что девушка была скромной, воспитанной, эрудированной и очень умной.

Сообщается, что на протяжении последних нескольких дней она ничего не ела. Однако на данный момент остается неизвестным, по каким причинам писательница голодала. СМИ пишут, что, по версии следствия, Шелдон могла умереть от голода.

В разговоре с изданием "Московский комсомолец" хозяин квартиры сообщил, что за жилье Аделина не платила. Девушка не могла найти работу. Она знала несколько иностранных языков, но от помощи в трудоустройстве репетитором отказалась.

Известно, что Аделина вела активный образ жизни. Она подчеркивала, что предпочитает здоровую пищу и не любит запретов и ограничений. В последние недели писательница вела дневник, в котором говорила о новой диете. СМИ сообщают, что в квартире, где нашли девушку, не было еды.

С хозяином квартиры она разговаривала в начале февраля, а потом на звонки больше не отвечала. Мужчина решил поехать и проведать Аделину. Двери никто не открывал. Взломав двери, он нашел тело девушки и вызвал полицию и медиков.