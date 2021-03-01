Пн, 1.03.2021
Зэков пугает неизвестность, там все не рады появлению Навального - у них только жизнь в заключении наладилась, а теперь могут "гайки закрутить". Руслан Вахапов, участник ФБК
Руслан Вахапов, участник ФБК

Видео ⟩ Десерт в кружке всего за 5 минут? Легко!

ФОТО: receptes.lv

Нет ни духовки, ни времени, ни желания тратить много времени на то, чтобы испечь пирожное, а чего-то сладенького все равно хочется? Тогда этот рецепт для вас!

Преимущества такого десерта:

  • При готовке будет использовано минимальное количество посуды. 
  • Ингредиентов немного и почти каждый из них можно найти на любой кухне. 
  • Пирожное можно приготовить без помощи духовки.
  • Приготовление просто и вам не потребуются какие-то специальные умения и познания в кулинарии. 

Десертом можно наслаждаться сразу. Пирожное прекрасно будет сочетаться со свежими фруктами и мороженным!

Ингредиенты на одну порцию и процесс готовки смотрите на видео: 

@rus.tvnet.lv

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