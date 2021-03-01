Видео ⟩ Десерт в кружке всего за 5 минут? Легко!
Нет ни духовки, ни времени, ни желания тратить много времени на то, чтобы испечь пирожное, а чего-то сладенького все равно хочется? Тогда этот рецепт для вас!
Нет ни духовки, ни времени, ни желания тратить много времени на то, чтобы испечь пирожное, а чего-то сладенького все равно хочется? Тогда этот рецепт для вас!
Преимущества такого десерта:
Десертом можно наслаждаться сразу. Пирожное прекрасно будет сочетаться со свежими фруктами и мороженным!
Ингредиенты на одну порцию и процесс готовки смотрите на видео: