Латвия получила 8400 вакцин Moderna

Согласно данным, предоставленным руководителем бюро вакцинации Эвой Юхневичей во вторник на заседании правительства, к настоящему времени Латвия получила 71 025 доз вакцин трех производителей. Получено 33 600 доз вакцины AstraZeneca, 30 225 доз вакцины Pfizer-BioNTech и 15 600 доз вакцины Moderna.

В настоящее время в Латвии проводится вакцинация трех приоритетных групп. До конца марта в соответствии с графиком поставок вакцин планируется привить 57 000 пожилых людей, также ведется работа над тем, чтобы начать вакцинацию людей с хроническими заболеваниями.