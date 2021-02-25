Перевощиков: эпидемиологическая ситуация в Латвии вновь ухудшается

В настоящее время, по его словам, данные больше не показывают снижения - по состоянию на среду недельное количество случаев коронавируса увеличилось на 0,4%.

В то же время за неделю сделано немного больше тестов на Covid-19, но это увеличение недостаточно велико, чтобы считать, что количество выявленных случаев увеличилось из-за большего количества тестов. "Это увеличение в основном связано с тем, что ситуация действительно в некоторой степени ухудшилась", - сказал Перевощиков.

По словам эпидемиолога, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения также в последние дни снижается незначительно. Например, в среду по сравнению со вторником этот показатель снизился с 502,5 до 501 случая.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Латвии выявлено 813 новых случаев Covid-19, умерли шесть человек.

Умершие входили в возрастные группы от 40 до 99 лет.

В среду сделано 12 232 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,8%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 84 258 человек, умерли 1593 человека, что составляет 1,89% общего количества инфицированных.