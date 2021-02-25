Филипп Киркоров задолжал латвийскому банку 1,5 миллиона евро

Известно, что в прошлом году банк обратился в Таганский районный суд Москвы с заявлением в адрес исполнителя и учрежденной им компании с требованием оплатить взятый ранее кредит.

В суде этот иск был признан законным. Суд обязал ответчиков выплатить около 140 миллионов рублей (1,5 миллиона евро). СМИ сообщают, что апелляцию Киркоров также проиграл.

Издание ФАН сообщает, что, так как долг не был погашен до сих пор, судебные приставы возбудили исполнительное производство.

Напомним, в январе 2020 года Таганский суд удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank и взыскал с Филиппа Киркорова и его компании 779 тысяч евро (согласно тогдашнему курсу) задолженности, штрафов и процентов по кредитному договору.

Согласно заключению суда, необходимо было продать квартиру артиста (со всей мебелью) с установленной начальной стоимостью 2,9 миллиона евро.