Кариньш: правительство до сих пор работало ответственно и конструктивно

В докладе представлена информация о результатах работы правительства в период с 1 марта 2020 года.

"С марта 2020 года Латвия, как и вся Европа и мир, столкнулась с беспрецедентными и серьезными проблемами, вызванными распространением Covid-19, которое приобрело масштабы пандемии. Covid-19 полностью изменил повестку дня и в Латвии, выдвинув на первый план меры по защите людей от болезни и спасению жизней", - говорится в докладе.

Премьер отмечает, что Covid-19 вызвал кризис в экономике, поэтому правительство работало над уменьшением и предотвращением воздействия кризиса на экономику, оказывая поддержку пострадавшему населению, отраслям и предприятиям.

Хотя эпидемиологическая ситуация привела к корректировкам во многих областях и переориентации приоритетов в повестке дня правительства, в докладе отмечается, что параллельно борьбе с Covid-19 продолжалась работа над целями, изложенными в правительственной декларации.

"Правительство пяти партий до сих пор работало конструктивно и ответственно как над уменьшением последствий пандемии Covid-19, так и своевременно приняв сбалансированный государственный бюджет на 2021 год и налоговые изменения, снижающие налоги на рабочую силу. Увеличена минимальная зарплата, зарплаты врачей и учителей", - говорится в докладе.

Также отмечается, что в 2020 году правительство продолжило работу над изменениями в надзоре за финансовым сектором, осуществило важные для развития государства изменения в системах здравоохранения, образования, налогообложения, приняло административно-территориальную реформу.