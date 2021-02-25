Кариньш: правительство до сих пор работало ответственно и конструктивно

В докладе представлена информация о результатах работы правительства в период с 1 марта 2020 года.
"С марта 2020 года Латвия, как и вся Европа и мир, столкнулась с беспрецедентными и серьезными проблемами, вызванными распространением Covid-19, которое приобрело масштабы пандемии. Covid-19 полностью изменил повестку дня и в Латвии, выдвинув на первый план меры по защите людей от болезни и спасению жизней", - говорится в докладе.
Премьер отмечает, что Covid-19 вызвал кризис в экономике, поэтому правительство работало над уменьшением и предотвращением воздействия кризиса на экономику, оказывая поддержку пострадавшему населению, отраслям и предприятиям.
Хотя эпидемиологическая ситуация привела к корректировкам во многих областях и переориентации приоритетов в повестке дня правительства, в докладе отмечается, что параллельно борьбе с Covid-19 продолжалась работа над целями, изложенными в правительственной декларации.
"Правительство пяти партий до сих пор работало конструктивно и ответственно как над уменьшением последствий пандемии Covid-19, так и своевременно приняв сбалансированный государственный бюджет на 2021 год и налоговые изменения, снижающие налоги на рабочую силу. Увеличена минимальная зарплата, зарплаты врачей и учителей", - говорится в докладе.
Также отмечается, что в 2020 году правительство продолжило работу над изменениями в надзоре за финансовым сектором, осуществило важные для развития государства изменения в системах здравоохранения, образования, налогообложения, приняло административно-территориальную реформу.
"В результате совместной работы восстановлена международная репутация страны, которая позволила привлечь новые инвестиции в нашу экономику. Во всех важных для развития страны вопросах, несмотря на очень широкую пятипартийную коалицию, правительству удавалось прийти к общему видению, чтобы продолжать начатый путь к государству всеобщего благосостояния", - говорится в докладе.