23 суток на двоих и штрафы за протестную символику: история владельцев магазина одежды в Минске

Он вел в камере дневник, в котором старался описывать все свои эмоции и наблюдения. (Дневник в свое время вел и отец Валерия, оставив после себя настоящую летопись жизни.) Но при выходе Валерия обыскивали так, как никого другого. Забрали в итоге всё, например записанное от руки по памяти стихотворение Владимира Некляева "Хадок". Оставили только обрывок туалетной бумаги с напоминанием о партии в морской бой.

Валерий был уверен, что сутки на нем никак не отразятся, но, как рассказывает Елена, в одну из ночей он начал бредить, вспоминая сокамерников. Пришлось пить успокоительное.

"У меня в голове крутятся мысли о тех, кто остался за решеткой. Жаль людей. Ведь были и те, которые носы поопускали. Некоторые переживали, что их мучения и сутки напрасны. Я их старался подбадривать", - объясняет Валерий.

В женской камере Елены драматических настроений почти не было: одна из девушек в байке с надписью "Я гуляю" отсиживала сутки уже в четвертый раз и все равно была настроена бодро. Сама же Алена расплакалась во время своей изоляции два раза:

"Первый раз - когда нашу сокамерницу, женщину, которую задержали вместе с мужем и сыном, вызвали на профилактическую беседу, давили на нее там психологически, угрожали, что сын может сесть надолго. И второй раз - когда к нам в камеру заселили пенсионерку. Знаете, такая бабушка, как те, что пирожки пекут в деревне. А ей - 25 суток, часть за неповиновение. Вообще же, я теперь понимаю, что тем, кто сидит, куда проще, чем тем, кто переживает за них на свободе. Одна моя подруга после того, как я вышла, сказала, что спать не могла, у нее руки-ноги дрожали, и что мое задержание забрало у нее 10 лет жизни. Родные не знали, что со мной и как. Я же переносила это как данное мне испытание. Я занимаюсь йогой, и это, думаю, помогает переносить разные трудности".

У Есипёнков два сына: 14-летний Егор и 11-летний Макей. Когда родители не вернулись домой, присматривать за ними стала сестра Елены. По словам родителей, их сыновья в том возрасте, когда понимают всё даже лучше, чем взрослые.