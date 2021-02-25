Запрет на въезд в Латвию без важных причин продлили до конца режима ЧС

Решение правительства предусматривает, что с пятницы, 26 февраля, люди не смогут путешествовать в Латвию из стран ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), Швейцарии и Великобритании. Таким образом, введенное ранее ограничение продлевается.

Исключениями будут случаи, если лицо перед посадкой в транспортное средство перевозчика или въезжая на транспортном средстве, не совершающем коммерческую перевозку, перед въездом в Латвию заполнит информацию о себе на портале covidpass.lv, указав, что въезд в страну неотложно необходим для работы, учебы, объединения семьи, получения медицинских услуг, с целью транзита или сопровождения несовершеннолетнего, а также чтобы вернуться на постоянное место жительства или посетить похороны.

Международному перевозчику необходимо будет визуально убедиться в том, что лицо подало эту информацию.

В свою очередь, заполненный документ вместе с подтверждающими цель въезда документами необходимо будет в случае требования предоставить Госпогранохране или Госполиции.

Жителям ЕС, в том числе подданным Латвии, ЕЭЗ, Швейцарии и Великобритании и Евросоюза, имеющим вид на жительство в Латвии, если лицо не въезжает на транспортном средстве, несовершающем коммерческие перевозки, въезд на территорию Латвии ограничен не будет.

Министр сообщения Талис Линкайтс указал, что поданные Минздравом поправки не были согласованы с Министерством сообщения.

Он пояснил, что конкретные правила для граждан Латвии выполняют "более воздерживающую и декларативную" роль и не запрещают гражданам свободно выезжать или въезжать в страну, например, с целью туризма. 4

Правила относятся к жителям других стран, поэтому Линкайтс призвал этот проект правил "так и называть".