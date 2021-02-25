Запрет на въезд в Латвию без важных причин продлили до конца режима ЧС
Правительство в четверг решило продлить запрет на въезд в Латвию без существенной причины до окончания режима чрезвычайной ситуации, то есть до 6 апреля.
Правительство в четверг решило продлить запрет на въезд в Латвию без существенной причины до окончания режима чрезвычайной ситуации, то есть до 6 апреля.
Решение правительства предусматривает, что с пятницы, 26 февраля, люди не смогут путешествовать в Латвию из стран ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), Швейцарии и Великобритании. Таким образом, введенное ранее ограничение продлевается.
Исключениями будут случаи, если лицо перед посадкой в транспортное средство перевозчика или въезжая на транспортном средстве, не совершающем коммерческую перевозку, перед въездом в Латвию заполнит информацию о себе на портале covidpass.lv, указав, что въезд в страну неотложно необходим для работы, учебы, объединения семьи, получения медицинских услуг, с целью транзита или сопровождения несовершеннолетнего, а также чтобы вернуться на постоянное место жительства или посетить похороны.
Международному перевозчику необходимо будет визуально убедиться в том, что лицо подало эту информацию.
В свою очередь, заполненный документ вместе с подтверждающими цель въезда документами необходимо будет в случае требования предоставить Госпогранохране или Госполиции.
Жителям ЕС, в том числе подданным Латвии, ЕЭЗ, Швейцарии и Великобритании и Евросоюза, имеющим вид на жительство в Латвии, если лицо не въезжает на транспортном средстве, несовершающем коммерческие перевозки, въезд на территорию Латвии ограничен не будет.
Министр сообщения Талис Линкайтс указал, что поданные Минздравом поправки не были согласованы с Министерством сообщения.
Он пояснил, что конкретные правила для граждан Латвии выполняют "более воздерживающую и декларативную" роль и не запрещают гражданам свободно выезжать или въезжать в страну, например, с целью туризма.
Правила относятся к жителям других стран, поэтому Линкайтс призвал этот проект правил "так и называть".
Этот вопрос в среду обсуждался и в группе оперативного управления. Представитель Минздрава Оскар Шнейдерс ранее указал агентству LETA, что в целом сфера здравоохранения с прошлого лета призывала жителей тщательно оценивать любую необходимость ехать за границу, и в этом аспекте никаких изменений не будет.