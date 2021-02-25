Правительство отложило принятие решения об открытии маленьких магазинов

С предложением отложить этот вопрос выступили премьер-министр Кришьянис Кариньш и министр здравоохранения Даниэль Павлютс. Они заявили, что сейчас не лучшее время, чтобы принимать решение о смягчении ограничений, скорее нужно думать о мерах по уменьшению заболеваемости Covid-19.

Министр экономики Янис Витенбергс призвал разработать критерии, соблюдение которых позволило бы открыть небольшие магазины.

В свою очередь министр внутренних дел Сандис Гиргенс заявил, что правительство дает неверные сигналы средствам массовой информации и общественности, так как никаких послаблений в предложениях Минэкономики он не видит. Задача министерства - организовать торговлю так, чтобы не способствовать распространению вируса.

По словам главы МВД, если разрешить работать небольшим магазинам, люди не пойдут в таких количествах в супермаркеты, как это наблюдается сейчас, когда они стоят на улице и часто не соблюдают дистанцию. Гиргенс заверил, что полиция способна обеспечить соответствующий контроль в местах торговли. Уже сейчас полиция в среднем за день проводит 900 проверок.

Министр внутренних дел также считает, что необходимо упорядочить систему въезда. По мнению Гиргенса, нужно разрешить контролируемые авиарейсы, тогда как въезд лиц на частном транспорте проконтролировать сложнее.

Минэкономики предлагало разрешить с 9 марта открыться магазинам площадью до 300 кв. м с отдельным входом, в которых одновременно могло бы находиться не более 12 человек.

Напомним, планировалось, что в местах торговли с отдельным входом и площадью до 300 квадратных метров все группы товаров можно будет продавать с понедельника, 1 марта.

Как ранее заявлял министр экономики Янис Витенбергс, концептуальная договоренность предусматривает разрешить работу магазинов площадью до 300 кв. м с отдельным входом, чтобы можно было контролировать количество посетителей. В таких магазинах одновременно смогут находиться не более 12 человек.

"Это означает, что смогут возобновить работу многие магазины в регионах, а также магазины, которые не работали уже четыре месяца, но спрос на их товары высок. 10

Это, например, магазины бывшей в употреблении одежды, детской одежды, техники, в том числе лесозаготовительной и тракторной, магазины автозапчастей", - сказал министр.

Смягчение ограничений не будет распространяться на крупные торговые центры и большие магазины строительных и бытовых товаров, где остаются в силе списки разрешенных товаров и заказ товаров дистанционно с возможностью получить их в магазине или с доставкой.