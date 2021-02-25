Латвийца на латвийца? Услугами Порзиньгиса интересуется "Вашингтон Уизардс"

В начале недели в американских СМИ появилась информация, что "Даллас Маверикс" рассматривает возможность замены одного из своих звёздных игроков - Кристапа Порзиньгиса.

Хотя главный тренер "Даллас Маверикс" Рик Карлайл и владелец клуба Марк Кьюбан публично опровергли такую ​​информацию, слухов о потенциальной сделке меньше не становится. Напротив. Кроме того, "масла в огонь" подлило решение Порзиньгиса отследить записи "Вашингтон Уизардс" в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что "Даллас Маверикс" вёл переговоры с "Вашингтон Уизардс" о замене Порзиньгиса. Сейчас также появились слухи об интересе "Вашингтон Уизардс" к латвийскому баскетболисту.

По данным упомянутых СМИ, "Вашингтон Уизардс" не готов привлекать Расселла Уэстбрука и Брэдли Била к обменной сделке, поскольку клуб хочет, добавив Порзиньгиса, создать большую тройку.

Здесь мы должны посмотреть на зарплаты игроков. Бил - игрок, зарплата которого в этом сезоне практически равна доходу Порзиньгиса. Если в сделке по обмену со стороны "Вашингтон Уизардс" не будут доступны ни Бил, ни Уэстбрук, третьим по прибыльности игроком в рядах "Вашингтон Уизардс" в этом сезоне с 15 миллионами долларов США станет Давис Бертанс.

Для того, чтобы "Вашингтон Уизардс" и "Даллас Маверикс" договорились об обмене латвийцев, вашингтонской стороне всё равно придётся "отдать" 14 миллионов, чтобы добавить к сделке зарплаты других игроков. Это не составит труда, потому что, например, Робин Лопес зарабатывает 7,3 миллиона, а Иш Смит - 6,1. Скорее всего, к такой сделке следует добавить одного из новых игроков "Вашингтон Уизардс" (например, Хатимура или Авдия).