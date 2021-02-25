Чт, 25.02.2021
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Эгил Левитс

В Беларуси началась охота на адвокатов

Людмила Казак ФОТО: скриншот видео

Белорусское ноу-хау, как сделать жизнь политзаключенных максимально некомфортной и затруднить им защиту - давление на адвокатов. Точнее, лишение их права быть адвокатами. За минувшие две недели потеряли лицензии уже нескольких защитников оппозиционных политиков, сообщает "Еврорадио".

24 февраля начался процесс лишения лицензии адвоката Владимира Сазанчука, который представляет интересы известного оппозиционного политика Николая Статкевича и политзаключенного видеоблогера Дмитрия Козлова.

"Дисциплинарная комиссия [Минской городской коллегии адвокатов] постановила признать, что адвокат отказался дать следственному органу подписку о неразглашении данных предварительного следствия, и тем самым нарушил право на защиту блогера Козлова", - сказал он "Медиазоне".

Решение утверждается Советом городской коллегии адвокатов, и это ведет к лишению лицензии.

Статкевич находится за решёткой с 31 мая 2020-го, Козлов - с 10 июня прошлого года. Их обвиняют в "подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок" (так называемое "дело Тихановского").

На прошлой неделе лицензии потеряли четыре адвоката – защитница Марии Колесниковой Людмила Казак, а также Константин Михель, Максим Конон и Михаил Кирилюк (он входит в Координационный совет). Заметим, что на адвокатов Марии Колесниковой, кажется, вообще объявлена охота: до Людмилы Казак лишили лицензии адвоката Марии Александра Пыльченко, в отношении двух других ее адвокатов Ильи Салея и Максима Знака возбуждены уголовные дела, оба признаны политзаключенными.

Решение о лишении Людмилы Казак лицензии приняла квалификационная комиссия при Минситерстве юстиции 19 февраля, сообщает пресс-служба Виктора Бабарико. 

Причина лишения лицензии была сформулирована так: "За совершение проступка, несовместимого с высоким званием адвоката".

"Никто не захотел слушать, что проступок, за который меня привлекли к формальной ответственности, я на самом деле не совершала. Оказалось, что это не важно. А важен сам факт формального наличия решения суда, вступившего в законную силу", - рассказала Казак о том, как проходило заседание.

Напомним, что осенью Людмилу Казак похитили на улице, когда она направлялась в суд. Ее завезли в отделение и составили протокол за неповиновение требованиям милиции. Суд назначил ей штраф.

Адвокату разрешили пару дней еще поработать. В понедельник-вторник будет принято решение, с какого дня ее лицензия перестанет действовать.

Людмила Казак защищала интересы политзаключенной Марии Колесниковой. Ранее лицензии был лишен адвокат Александр Пыльченко - он защищал интересы Марии Колесниковой и Виктора Бабарико.

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