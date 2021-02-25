В Беларуси началась охота на адвокатов

24 февраля начался процесс лишения лицензии адвоката Владимира Сазанчука, который представляет интересы известного оппозиционного политика Николая Статкевича и политзаключенного видеоблогера Дмитрия Козлова.

"Дисциплинарная комиссия [Минской городской коллегии адвокатов] постановила признать, что адвокат отказался дать следственному органу подписку о неразглашении данных предварительного следствия, и тем самым нарушил право на защиту блогера Козлова", - сказал он "Медиазоне".

Решение утверждается Советом городской коллегии адвокатов, и это ведет к лишению лицензии.

Статкевич находится за решёткой с 31 мая 2020-го, Козлов - с 10 июня прошлого года. Их обвиняют в "подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок" (так называемое "дело Тихановского").

На прошлой неделе лицензии потеряли четыре адвоката – защитница Марии Колесниковой Людмила Казак, а также Константин Михель, Максим Конон и Михаил Кирилюк (он входит в Координационный совет). Заметим, что на адвокатов Марии Колесниковой, кажется, вообще объявлена охота: до Людмилы Казак лишили лицензии адвоката Марии Александра Пыльченко, в отношении двух других ее адвокатов Ильи Салея и Максима Знака возбуждены уголовные дела, оба признаны политзаключенными.

Решение о лишении Людмилы Казак лицензии приняла квалификационная комиссия при Минситерстве юстиции 19 февраля, сообщает пресс-служба Виктора Бабарико.

Причина лишения лицензии была сформулирована так: "За совершение проступка, несовместимого с высоким званием адвоката".

"Никто не захотел слушать, что проступок, за который меня привлекли к формальной ответственности, я на самом деле не совершала. Оказалось, что это не важно. А важен сам факт формального наличия решения суда, вступившего в законную силу", - рассказала Казак о том, как проходило заседание.

Напомним, что осенью Людмилу Казак похитили на улице, когда она направлялась в суд. Ее завезли в отделение и составили протокол за неповиновение требованиям милиции. Суд назначил ей штраф.

Адвокату разрешили пару дней еще поработать. В понедельник-вторник будет принято решение, с какого дня ее лицензия перестанет действовать.