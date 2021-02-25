KNAB подозревает, что средства Вентспилсского самоуправления тратились на личные нужды

В среду, 24 февраля, KNAB возбудил уголовное дело в Вентспилсском самоуправлении, в том числе в Вентспилсской городской управе. Были предприняты действия в связи с подозрениями в возможном злоупотреблении служебным положением, сообщило KNAB LETA.

KNAB получило информацию из нескольких источников о том, что ресурсы Вентспилсского самоуправления могли быть использованы ненадлежащим образом, а именно для обеспечения частных нужд.

Учитывая, что эту информацию можно было проверить только уголовно-процессуальными методами, 31 августа прошлого года KNAB возбудил уголовное дело о возможном превышении должностных полномочий, имевшем серьезные последствия.

В среду KNAB возбудил уголовное дело в Вентспилсском самоуправлении, в том числе в городской управе, но обыск не проводился.

В настоящее время право на защиту в уголовном процессе имеет одно лицо. Ни к одному лицу в этом криминальном процессе не применены меры безопасности.

KNAB указывает, что в результате возможного уголовного преступления местное правительство могло понести имущественный ущерб на сумму не менее 50 000 евро.

Чтобы не повлиять на досудебное расследование, KNAB в настоящее время не может предоставить более подробную информацию по уголовному делу.

В среду в Вентспилсской городской Думе агентству LETA заявили, что действия KNAB не имеют отношения к решению Рижского окружного суда первой инстанции от 22 февраля в адрес председателя городской думы Айвара Лембергса.