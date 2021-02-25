Ученые обнаружили в Нью-Йорке новый тип Covid-19

Ученые назвали новый штамм вируса "B.1.526". Он содержит мутации, которые помогают вирусу лучше избегать защитной реакции иммунной системы человека.

Одна из мутаций аналогична той, которая впервые была обнаружена в вирусе B.1.351, который впервые был обнаружен в Южной Африке.

Ученые США подчеркивают, что новый штамм вируса постепенно распространяется в Нью-Йорке с конца декабря. За последние две недели на него уже приходилось 12,7% всех новых случаев заражения.