Ученые обнаружили в Нью-Йорке новый тип Covid-19
Ученые в США обнаружили новый тип Covid-19, который распространяется в Нью-Йорке и других регионах северо-востока Соединенных Штатов, сообщает американская телекомпания CNN.
Ученые в США обнаружили новый тип Covid-19, который распространяется в Нью-Йорке и других регионах северо-востока Соединенных Штатов, сообщает американская телекомпания CNN.
Ученые назвали новый штамм вируса "B.1.526". Он содержит мутации, которые помогают вирусу лучше избегать защитной реакции иммунной системы человека.
Одна из мутаций аналогична той, которая впервые была обнаружена в вирусе B.1.351, который впервые был обнаружен в Южной Африке.
Ученые США подчеркивают, что новый штамм вируса постепенно распространяется в Нью-Йорке с конца декабря. За последние две недели на него уже приходилось 12,7% всех новых случаев заражения.
На сегодняшний день в США Covid-19 инфицировались более 28 миллионов человек, более 500 000 из которых умерли.