Чт, 25.02.2021
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Андрис Козловскис, Depo DIY

Больше 8 000 пожилых людей сегодня получат приглашения на прививку от Covid-19

ФОТО: Pexels

Продолжая вакцинацию от Covid-19 людей старше 70 лет, сегодня, 25 февраля, бюро вакцинации разошлет приглашения связаться со своим семейным врачом, чтобы сделать прививку, более 8300 пожилым людям, сообщила представитель бюро Агнесе Стразда.

Приглашения будут отправлены по СМС и электронной почте. Приглашения отправляются по контактным данным, указанными пожилыми людьми на сайте manavakcina.lv или по телефону 8989. Приглашение отправляется тем людям, которые хотят сделать прививку на территории, где находится практика их семейного врача, если она предоставляет услуги вакцинации.

Прививку от Covid-19 можно сделать в 521 практике семейных врачей по всей Латвии.

В минувшие выходные первые пожилые люди старше 70 лет, записавшиеся на прививку на сайте manavakcina.lv или по телефону 8989, были приглашены на вакцинацию в три рижские больницы.

Всего на сайте manavakcina.lv и по телефону 8989 на прививку от Covid-19 записались более 123 000 человек.

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