Павлютс объяснил, как возникли расхождения в данных о вакцинации

Как сообщалось, данные оперативной вакцинации Национальной службы здравоохранения (NVD) указали, что среди человек в возрасте старше 60 лет, получивших вакцину, у нескольких в графе возраст было указано от 19 до 54 лет.

Министр отмечает, что в связи с этим он получил объяснение от Рижской Восточной клинической университетской больницы, в котором говорится, что ошибки произошли из-за того, что сотрудники не изменили категорию или характеристику этих лиц. Поэтому, по его словам, возраст лиц, указанных в данных, правильный - это были студенты-медики и сотрудники центра социальной помощи.

Университетская клиническая больница им. Паула Страдиня в своем Twitter также отмечает, что ее сотрудники допустили человеческую ошибку при вводе данных. "Привитый человек идентифицирован - это сотрудник нашей больницы, возраст указан правильно. Ошибка будет исправлена", - поясняют в медучреждении.

Уже сообщалось, что Центр по профилактике и контролю заболеваний (SPKC) ранее объяснил LETA, что эта ситуация могла быть связана с ошибками при вводе данных. Однако возможно, что люди более молодого возраста были вакцинированы, чтобы не потерять лишние вакцины, т.е. в тех случаях, когда во флаконе остается одна доза, во избежание потерь, вакцинируются лица, не принадлежащие к определенной приоритетной группе.