Приближается время деклараций! К чему призывает СГД?
Служба государственных доходов (СГД) призывает с 1 марта подавать декларации о доходах в электронном виде, а также не торопиться с подачей в первые дни месяца, пишет LETA.
Служба государственных доходов (СГД) призывает с 1 марта подавать декларации о доходах в электронном виде, а также не торопиться с подачей в первые дни месяца, пишет LETA.
Как сообщили в СГД, с 1 марта можно подавать декларации о доходах за 2020 год. Те латвийцы, для которых подача деклараций обязательна, могут сделать это до 1 июня, а подать декларацию добровольно можно на протяжении трех лет.
СГД напоминает, что
Также налоговая служба призывает не подавать декларации в первые дни марта, так как при попытке одновременного подключения к системе большого количества пользователей ее работа замедляется.
Тем людям, у которых нет достаточных навыков использования системы электронного декларирования, могут помочь члены семьи, включив их оправданные расходы в свои декларации. Бланк годовой декларации также можно распечатать с сайта СГД, заполнить и отправить в налоговую службу по почте.
Проконсультироваться о подаче декларации можно будет по телефону 67120000. Задать вопросы можно также на сайте налоговой службы в разделе "Переписка с СГД".