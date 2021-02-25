Приближается время деклараций! К чему призывает СГД?

Как сообщили в СГД, с 1 марта можно подавать декларации о доходах за 2020 год. Те латвийцы, для которых подача деклараций обязательна, могут сделать это до 1 июня, а подать декларацию добровольно можно на протяжении трех лет.

СГД напоминает, что

во время режима чрезвычайной ситуации до 6 апреля в отделениях по всей Латвии прекращено обслуживание клиентов, поэтому декларации следует подавать в системе электронного декларирования. 7

Также налоговая служба призывает не подавать декларации в первые дни марта, так как при попытке одновременного подключения к системе большого количества пользователей ее работа замедляется.

Тем людям, у которых нет достаточных навыков использования системы электронного декларирования, могут помочь члены семьи, включив их оправданные расходы в свои декларации. Бланк годовой декларации также можно распечатать с сайта СГД, заполнить и отправить в налоговую службу по почте.