Чт, 25.02.2021
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Эгил Левитс

Юрмальская дума предоставляет дополнительное пособие пенсионерам и студентам

ФОТО: Shutterstock

Городская дума Юрмалы приняла сегодня, 25 февраля, решение о предоставлении дополнительного пособия в связи с кризисом Covid-19 пенсионерам и семьям школьников, сообщил LETA руководитель по связям с общественностью муниципального управления Зане Лейте.

Для школьников предусмотрено пособие в размере 100 евро, а для пенсионеров - дополнительные 50 евро на медицинские расходы в дополнение к существующему пособию в 100 евро.

Самоуправление будет выплачивать пособия для поддержки учебного процесса семьям с детьми школьного возраста, чьи дети задекларированы в Юрмале, а также тем семьям, чьи дети учатся в образовательных учреждениях других городов. Размер пособия составит 100 евро на каждого ребенка школьного возраста.

В условиях пандемии самоуправление намерено предоставить пенсионерам Юрмалы дополнительное пособие в размере 50 евро на медицинские расходы. Самоуправление уже оказывает поддержку всем задекларированным в Юрмале пожилым людям в размере 100 евро в год на медицинское обслуживание.

Пособие предназначено, чтобы помочь пожилым людям Юрмалы покрыть медицинские расходы, расходы на лекарства и медицинские товары, в том числе оптику и другие расходы на поддержание здоровья.

Правила предоставления пособий вступят в силу ориентировочно в середине марта.

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