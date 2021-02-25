Юрмальская дума предоставляет дополнительное пособие пенсионерам и студентам

Для школьников предусмотрено пособие в размере 100 евро, а для пенсионеров - дополнительные 50 евро на медицинские расходы в дополнение к существующему пособию в 100 евро.

Самоуправление будет выплачивать пособия для поддержки учебного процесса семьям с детьми школьного возраста, чьи дети задекларированы в Юрмале, а также тем семьям, чьи дети учатся в образовательных учреждениях других городов. Размер пособия составит 100 евро на каждого ребенка школьного возраста.

В условиях пандемии самоуправление намерено предоставить пенсионерам Юрмалы дополнительное пособие в размере 50 евро на медицинские расходы. Самоуправление уже оказывает поддержку всем задекларированным в Юрмале пожилым людям в размере 100 евро в год на медицинское обслуживание.

Пособие предназначено, чтобы помочь пожилым людям Юрмалы покрыть медицинские расходы, расходы на лекарства и медицинские товары, в том числе оптику и другие расходы на поддержание здоровья.