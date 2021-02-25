Определена эффективность вакцины Pfizer - в исследовании приняли участие больше миллиона человек

Результаты исследования, опубликованного в Медицинском журнале Новой Англии в среду, 24 февраля, также показали, что вакцина, вероятно, обеспечит надежную защиту от инфекции и является важным элементом в предотвращении передачи болезни.

"Тот факт, что эти вакцины так хорошо зарекомендовали себя в реальном мире (..), действительно заставляет нас поверить в то, что, если страны мира найдут волю, у нас есть средства, чтобы навсегда положить конец Covid-19, - сказал Бен Нейман, вирусолог из Техасского университета.

Эксперимент проводился с 20 декабря по 1 февраля, когда в Израиле был широко распространен новый штамм коронавируса, впервые выявленный в Великобритании. На этом фоне еще более впечатляет высокая эффективность вакцины.

Примерно 1,2 миллиона человек были разделены на равные группы вакцинированных и невакцинированных. Для каждого вакцинированного участника было выбрано невакцинированное "контрольное лицо" аналогичного возраста, пола, географических, медицинских и других характеристик.

Затем исследователи записали результаты через 14-20 дней после первой дозы и через семь или более дней после второй дозы.

Эффективность против симптоматической инфекции составила 57% через 14-20 дней после первой дозы, но увеличилась до 94% через семь дней после второй дозы, что очень близко к 95% эффективности, достигнутой в клинических испытаниях фазы III.

Получатели второй дозы также получили высокую защиту от госпитализации и смерти.