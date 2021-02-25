Правительство Эстонии вводит новые ограничения в борьбе с Covid-19

"Распространение коронавирусной инфекции очень и очень велико, и мы вынуждены ввести новые ограничения, чтобы разорвать цепочку заражения", - заявила журналистам премьер-министр Кая Каллас.

Правительство решило запретить закрытые мероприятия, включая показы фильмов, театральные представления и концерты.

Учащиеся 5–12 классов, которые должны были продолжить дистанционное обучение в течение недели после каникул, теперь останутся дома до конца марта. В свою очередь, 1-4 классы продолжат обучение очно.

В предприятиях общественного питания посетителям разрешается есть и пить только до 18:00, после этого времени продавать еду будет разрешено только на вынос или доставлять на заказ. Могут быть заняты не более 50% мест.

Что касается хобби и занятий спортом, то в закрытых помещениях разрешены только индивидуальные занятия, на занятиях на открытом воздухе может быть не более десяти человек.

Власти также решили не вводить ограничения в отношении торговых центров, поскольку их владельцы пообещали принять меры по ограничению распространения вируса сами. Эти меры включают в себя отключение беспроводного Интернета, увеличение числа охранников для усиления контроля, ограничение дегустаций и других мероприятий, требующих снятия маски, а также удаление скамеек, чтобы люди не садились на них.

Новые ограничения будут действовать до конца марта.