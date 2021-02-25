AstraZeneca переносит срок ближайший поставки вакцин в Латвию и сокращает объемы

Менее недели назад Бюро проекта вакцинации подсчитало, что следующая поставка вакцин в Латвию может случиться 28 февраля, когда планировалось получить 24 780 доз вакцины от производителя AstraZeneca. За этой доставкой может последовать доставка 1170 доз вакцины Pfizer-BioNTech 1 марта и 15 332 доз вакцины AstraZeneca 3 марта.

В четверг, 25 февраля, официальный информационный аккаунт о вакцинации в социальных сетях подтвердил, что AstraZeneca отложила следующие поставки на несколько дней, а также сократила объемы поставок. Теперь следующая поставка вакцин AstraZeneca ожидается только 2 марта, когда можно будет доставить 14 400 доз. В ближайшие недели ожидается еще 21 600 и 15 412 доз вакцины AstraZeneca, но эти поставки еще не подтверждены.

Уже сообщалось, что на этой неделе Латвия получила 8 400 доз вакцины Moderna от Covid-19. Половина этих доз будет сохранена для второй дозы.

В настоящее время проводится вакцинация трех приоритетных групп. К концу марта планируется вакцинировать около 57 000 пожилых людей, ведется работа по вакцинации людей с хроническими заболеваниями.