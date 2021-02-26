Стало известно, когда начнётся новый сезон чемпионата Латвии по футболу

На официальном сайте ЛФФ опубликован календарь матчей сезона-2021, из которого следует, что новый сезон начнётся сразу тремя играми.

Действующий чемпион Латвии "Рига" 13 марта отправится в гости к "Вентспилсу", юрмальский "Спартак" будет гостить на стадионе строитель в Даугавпилсе, а "Лиепая" дома сыграет с "Меттой".

На следующий день вице-чемпион РФШ у себя дома сыграет с "Валмиерой", которая в минувшем сезоне завоевала бронзовые медали "Вирслиги".

Дебютант Высшей лиги юрмальский "Ноа" пропустит первый тур и свой первый матч проведёт 19 марта в Валмиере. Несмотря на то, что в названии клуба "Ноа" фигурирует город Юрмала, команда будет проводить домашние матчи на стадионе в Тукумсе и на стадионе РТУ в Риге.