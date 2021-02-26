Стало известно, когда начнётся новый сезон чемпионата Латвии по футболу
Новый сезон чемпионата Латвии по футболу в этом году начнётся 13 марта. Об этом сообщает Латвийская федерация футбола (ЛФФ).
Новый сезон чемпионата Латвии по футболу в этом году начнётся 13 марта. Об этом сообщает Латвийская федерация футбола (ЛФФ).
На официальном сайте ЛФФ опубликован календарь матчей сезона-2021, из которого следует, что новый сезон начнётся сразу тремя играми.
Действующий чемпион Латвии "Рига" 13 марта отправится в гости к "Вентспилсу", юрмальский "Спартак" будет гостить на стадионе строитель в Даугавпилсе, а "Лиепая" дома сыграет с "Меттой".
На следующий день вице-чемпион РФШ у себя дома сыграет с "Валмиерой", которая в минувшем сезоне завоевала бронзовые медали "Вирслиги".
Дебютант Высшей лиги юрмальский "Ноа" пропустит первый тур и свой первый матч проведёт 19 марта в Валмиере. Несмотря на то, что в названии клуба "Ноа" фигурирует город Юрмала, команда будет проводить домашние матчи на стадионе в Тукумсе и на стадионе РТУ в Риге.
Сезон-2021 будет состоять из 36 туров и завершится 6 ноября.