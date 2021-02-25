Рижское "Динамо" в пятый раз в сезоне проиграло минчанам

Матч завершился со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:2) в пользу минской команды. Это поражение стало для рижан третьим подряд. Для минчан же это третья победа в последних четырёх матчах.

Шайбы в составе победителей забросили Илья Соловьёв и Роб Клинкхаммер. У рижан единственный гол забил Денис Паршин.

В этом сезоне команды встречались друг с другом пять раз и только в первом матче рижанам удалось добиться победы в послематчевой серии буллитов. Затем рижане потерпели поражения со счётом 3:4, 0:3, 2:3 и 2:6.

Рижское "Динамо" с 27 очками в 59 матчах по-прежнему занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе минчан 67 очков и шестое место на "Западе".