Убитого белорусскими силовиками признали виновным в сопротивлении милиции

В Бресте вынесли приговор Геннадию Шутову, убитому во время протестов 11 августа прошлого года выстрелом в голову. Его признали виновным в сопротивлении милиционеру с применением насилия, а его друга - свидетеля ранения, Александра Кордюкова, приговорили к 10 годам колонии усиленного режима. При этом на видео, снятом очевидцами, видно, как за Александром Кордюковым гонятся неизвестные люди в штатском.