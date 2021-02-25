Убитого белорусскими силовиками признали виновным в сопротивлении милиции
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
В Бресте вынесли приговор Геннадию Шутову, убитому во время протестов 11 августа прошлого года выстрелом в голову. Его признали виновным в сопротивлении милиционеру с применением насилия, а его друга - свидетеля ранения, Александра Кордюкова, приговорили к 10 годам колонии усиленного режима. При этом на видео, снятом очевидцами, видно, как за Александром Кордюковым гонятся неизвестные люди в штатском.
Все подробности - в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 25.02.2021
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