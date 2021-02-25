Чт, 25.02.2021
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Эгил Левитс

Убитого белорусскими силовиками признали виновным в сопротивлении милиции

ФОТО: Скриншот из видео

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Генштаб армии Армении требует отставки правительства и премьера Никола Пашиняна. На улицах Еревана митинги и шествия сторонников премьера и оппозиции
  • Белорус Геннадий Шутов, убитый силовиками в Бресте выстрелом в голову, признан виновным в сопротивлении милиции и применении насилия к представителям власти
  • Свидетеля его смерти приговорили к 10 годам колонии. Резкий рост заболевших коронавирусом в Украине: в чем причина?

В Бресте вынесли приговор Геннадию Шутову, убитому во время протестов 11 августа прошлого года выстрелом в голову. Его признали виновным в сопротивлении милиционеру с применением насилия, а его друга - свидетеля ранения, Александра Кордюкова, приговорили к 10 годам колонии усиленного режима. При этом на видео, снятом очевидцами, видно, как за Александром Кордюковым гонятся неизвестные люди в штатском.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 25.02.2021

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
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