Большинство выявленных за последние сутки случаев Covid-19 зарегистрировано в четырех городах

В последний день в Риге было зарегистрировано 274 новых случая заражения, а общее кумулятивное количество заболевших в столице за 14 дней на данный момент составляет 3076 человек.

Всего в Риге зарегистрировано 34% случаев заражения Covid-19, выявленных в последний день.

В Даугавпилсе выявлено 39 новых случаев заражения, общее количество заболевших за последние 14 дней осталось на уровне 477 жителей.

В Елгаве зарегистрировано 33 новых случая заражения, а общее количество случаев в городе за последние две недели снизилось до 268.

В Юрмале выявлено 27 новых инфицированных, общее число заболевших за последние 14 дней увеличилось до 323.

В последний день в Лиепае был обнаружен 21 новый инфицированный, в Валкском районе - 19, в Балвском районе - 18, в Вентспилсе и Ливанском районе - каждые 16, а в Резекненском и Гулбенском районе - каждые 15 жителей. В ряде других муниципалитетов накануне было зарегистрировано меньшее количество инфицированных.

Наибольшее количество пациентов за последние две недели в Риге - 3076, Даугавпилсе - 477, Юрмале - 323, Лиепае - 311, Елгаве - 268, Балвском крае - 254, Гулбенском крае - 206, Олайнском крае - 188, а также Резекне - 173 человека.

Расчеты агентства LETA, основанные на данных Центрального статистического управления о населении в уездах по фактическому проживанию в 2020 году и данных SPKC за последние 14 дней болезни в муниципалитетах Латвии, показывают, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии сейчас составляет 501 случай.

В 42 муниципальных образованиях этот показатель выше, в том числе в 180 превышено на 50%.

Если подсчитать количество случаев заболевания на 100 000 жителей за последние 14 дней после изменений, произошедших в последний день, оно является самым высоким в Балвском, Мазсалацском, Айзпутском, Аглонском, Вараклянском, Адажском, Аматском, Гулбенском, Кокнесском, Вайнодском, Олайнском и Ливанском краях.

Уровень заболеваемости за 14 дней на 100 000 населения является теоретическим показателем, который позволяет сравнивать уровень заболеваемости в районах с разным населением и не указывает конкретное количество случаев.