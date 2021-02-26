Вступает в силу запрет на неважные поездки до окончания режима ЧС

Как сообщалось, постановление правительства предусматривает, что в этот период люди не смогут въезжать в Латвию из стран ЕС и ЕЭЗ, Швейцарии и Великобритании, за исключением неотложных и важных случаев (работа, учеба, воссоединение семей, медицинские услуги, транзит или сопровождение несовершеннолетних, возвращение на место жительства или посещение похорон).

Международный перевозчик должен будет визуально проверять, предоставил ли человек подтверждение этих целей.

Документы, подтверждающие цель въезда, следует также предъявить по требованию Госполиции или Государственной пограничной службы.

Гражданам Европейского союза, в том числе Латвии, стран ЕЭЗ, Швейцарии и Соединенного Королевства, а также постоянным жителям ЕС, имеющим вид на жительство в Латвии, не ограничен въезд на территорию страны, если они въезжают на некоммерческом транспортном средстве.