Фото и видео ⟩ На улице Деглава в Риге столкнулись автобус, троллейбус и семь автомобилей
Утро пятницы на дорогах Латвии выдалось для некоторых водителей не особо добрым - серьезные аварии произошли в Аллажской волости и на улице Деглава в Риге.
Утро пятницы на дорогах Латвии выдалось для некоторых водителей не особо добрым - серьезные аварии произошли в Аллажской волости и на улице Деглава в Риге.
Как сообщает Пожарно-спасательная служба, в Риге произошло столкновение автобуса, троллейбуса и семи легковых автомобилей. Информации о пострадавших нет.
По сообщению VUGD, движение по улице Деглава в направлении Дрейлини временно было закрыто, но теперь движение частично восстановлено.
Видео: Авария на улице Деглава в Риге
На месте происшествия работают как пожарные, так и медики.
По информации местных жителей, сотрудники Пожарно-спасательной службы на месте происшествия предупреждают других водителей о черном льде.
В свою очередь в Аллажской волости в кювет вылетел пассажирский автобус, в котором находились восемь пассажиров и водитель. Получена информация о трех пострадавших.