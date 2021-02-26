Фото и видео ⟩ На улице Деглава в Риге столкнулись автобус, троллейбус и семь автомобилей

Как сообщает Пожарно-спасательная служба, в Риге произошло столкновение автобуса, троллейбуса и семи легковых автомобилей. Информации о пострадавших нет.

ФОТО: VUGD

По сообщению VUGD, движение по улице Деглава в направлении Дрейлини временно было закрыто, но теперь движение частично восстановлено.

Видео: Авария на улице Деглава в Риге

На месте происшествия работают как пожарные, так и медики.

По информации местных жителей, сотрудники Пожарно-спасательной службы на месте происшествия предупреждают других водителей о черном льде.