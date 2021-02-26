Пт, 26.02.2021
По его юным фотографиям, наверное, да, похожа. Но, как оказалось, есть очень много людей, похожих на Владимира Владимировича Елизавета (Луиза) Розова, предполагаемая дочь Владимира Путина
Елизавета (Луиза) Розова, предполагаемая дочь Владимира Путина
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К лету в ЕС хотят ввести цифровые паспорта вакцинации

Ангела Меркель ФОТО: john smith williams/shutterstock.com

Все лидеры стран - членов Евросоюза считают, что необходимо ввести цифровые паспорта вакцинации от коронавируса. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам специального онлайн-саммита, посвященного борьбе с пандемией, пишет DW.

По словам главы германского правительства, предварительная работа уже проведена, чтобы гарантировать совместимость национальных сертификатов. До выработки итогового варианта потребуется не более трех месяцев. Решение по основным данным, которые необходимо будет вносить в подобные документы, примет Еврокомиссия.

В то же время введение данных паспортов не означает, что свободно путешествовать смогут лишь их владельцы, отметила Меркель.

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"По этому вопросу пока не принято никаких политических решений", - заявила она.

Кроме того, по словам канцлера ФРГ, не исключено, что в связи с мутациями вируса "нам придется проходить вакцинацию" регулярно в течение длительного периода времени. 

В этой связи ЕС работает над долгосрочным наращиванием прививочных мощностей. Для этого была создана целевая рабочая группа во главе с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном. Данный шаг позволит объявить необходимые тендеры и продолжить исследования, уверены в Брюсселе.

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