К лету в ЕС хотят ввести цифровые паспорта вакцинации

По словам главы германского правительства, предварительная работа уже проведена, чтобы гарантировать совместимость национальных сертификатов. До выработки итогового варианта потребуется не более трех месяцев. Решение по основным данным, которые необходимо будет вносить в подобные документы, примет Еврокомиссия.

В то же время введение данных паспортов не означает, что свободно путешествовать смогут лишь их владельцы, отметила Меркель.

"По этому вопросу пока не принято никаких политических решений", - заявила она.

Кроме того, по словам канцлера ФРГ, не исключено, что в связи с мутациями вируса "нам придется проходить вакцинацию" регулярно в течение длительного периода времени.