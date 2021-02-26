Пт, 26.02.2021
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Эстонская пенсионерка называет себя Бабой-Ягой и живет в сарае без воды и электричества

Юлия Чумакова со своей собачкой. ФОТО: Margus Ansu

Вблизи Тарту в Веду, всего в нескольких сотнях метров от центра деревни живет Юлия Чумакова (66). В том, что пенсионеры должны мириться с одиночеством и скромными жилищными условиями, нет ничего удивительного. Но ситуация Юлии Чумаковой выглядит значительно хуже. Она проводит свои дни в сарае в несколько квадратных метров, в бывшем молочном блоке хлева, где нет воды, электричества и отопления, пишет Rus.Postimees.

Этот «дом» и маленький участок вокруг него женщина приобрела на свои сбережения. Это произошло после того, как спутник жизни Юлии Чумаковой, который значительно старше нее, прогнал ее из их общего дома вблизи Кяркна. По крайней мере, наша героиня так рассказывает.

Баба-Яга

"У него были коровы и куры, о которых я заботилась. Когда животных не стало, потребность во мне тоже исчезла", - жалуется Чумакова.

В понедельник утром на этой неделе Юлия Чумакова гуляет по центру Веду с розовым зонтиком. На ногах у нее несколько пар шерстяных носков, а поверх них — красные кроксы. Сама она называет себя Бабой-Ягой. Пенсионерка часто бывает в Тартуском дневном центре, где можно погреться и зарядить телефон.

Начало недели и холод только отступил. Юлия Чумакова в этих условиях выжила и говорит, что при -20°C даже под несколькими одеялами не могла уснуть. Вместе с ней в этих условиях живет белая собачка.

В деревне, в своем новом жилище, в который Чумакова переехала в мае прошлого года, своим образом жизни она раздражает соседей. Одна из них, Аннели Рейманн, только вышла из дома и прогревает свой автомобиль. "Это абсурд, что она тут нам устроила. Человек справляют нужду возле здания, до снега туалетная бумага летала вокруг, а пищевые отходы валялись вперемешку с фекалиями. Осенью здесь было ужасно. Она считает, что у нее здесь дача, что у нее здесь рай", - жалуется Рейманн.

Рейманн и другие соседи обращались за помощью в Тартускую волостную управу и к местному констеблю, но безрезультатно. Не помогло и то, что осенью в Тартуской волостной управе за одним столом собрались полицейские, спасатели и социальные работники. 

Пожароопасное жилье

Тартуская волость хотела помочь Чумаковой и предлагала ей социальную квартиру, но женщина вроде бы отказывается. Она хочет иметь свое жилье и говорит, что за аренду платить не станет. Также она не хочет жить в тех уездах, где можно за небольшие деньги купить квартиру, например, в Ида-Вирумаа. "Свой дом есть свой дом. Мне здесь нравится", - говорит пенсионерка.

Она ждет, когда в сарай проведут электричество и установят там печь. Чумакова утверждает, что волость Тарту официально не предлагала ей ни одной площади. По ее мнению, волость не может гарантировать, что она сможет постоянно жить в социальной квартире, поэтому она предпочитает оставаться в своем доме.

"Я сказала ей, что она может зимой жить в социальной квартире. Попросила ее прийти в волость, но она туда не явилась, - говорит заведующая социальным и образовательным отделом Тартуской волости Анне Алексеев, которая также ездила посмотреть на жилищные условия в сарае. - Она сама приняла решение, что хочет там жить".

По словам специалиста по социальной работе Анне-Май Отть, социальную квартиру Чумаковой предлагали как в деревне Таммисту, так и в волости Пейпсияэре. "Юлия сказала, что хочет жить подальше от людей, она упрямая и не принимает нашу помощь", - объяснила Отть. 

Так как Чумакова прописана в волости Пейпсияэре, волость Тарту не может нести за нее финансовые расходы. Туалет на улице в ближайшие недели обещает построить волостная управа Пейпсияэре, с которой Тартуская волость смогла договориться.

Тартуская волость не рассматривает возможность строительства печи и проведения электричества в здании. "Лучшим решениям стала бы социальная квартира. Сарай, в котором она живет, пожароопасен. Если установить там отопительное устройство, здание может загореться", - говорит Отт.

Тартуский волостной старейшина Ярно Лаур считает, что проблему решить непросто. "Для того, чтобы помочь, необходимо, чтобы человек был готов принять эту помощь, - отмечает волостной старейшина. - Она - жительница волости Пейпсияэре, которая купила этот сарай в волости Тарту. На мой взгляд, местом проживания он быть не может".

По словам Лаура, использование постройки в качестве жилого дома станет прецедентом и люди будут считать, что в каждом гараже или сарае можно жить. "Где-то все-таки надо провести черту", - отмечает Лаур. Во вспомогательном здании может быть печь, но она должна быть сконструирована надлежащим образом. Также необходимо сделать уведомление об установке нагревательного элемента. 

По мнению Лаура, Чумакова должна жить в социальной квартире. "С уходом за собой она справляется, заставить ее покинуть сарай юридически сложно. В действительности же она совершенно дееспособна", - говорит Лаур. Пока никто не может сказать, когда этой проблеме будет найдено решение.

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