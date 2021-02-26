Эстонская пенсионерка называет себя Бабой-Ягой и живет в сарае без воды и электричества

Этот «дом» и маленький участок вокруг него женщина приобрела на свои сбережения. Это произошло после того, как спутник жизни Юлии Чумаковой, который значительно старше нее, прогнал ее из их общего дома вблизи Кяркна. По крайней мере, наша героиня так рассказывает.

Баба-Яга

"У него были коровы и куры, о которых я заботилась. Когда животных не стало, потребность во мне тоже исчезла", - жалуется Чумакова.

В понедельник утром на этой неделе Юлия Чумакова гуляет по центру Веду с розовым зонтиком. На ногах у нее несколько пар шерстяных носков, а поверх них — красные кроксы. Сама она называет себя Бабой-Ягой. Пенсионерка часто бывает в Тартуском дневном центре, где можно погреться и зарядить телефон.

Начало недели и холод только отступил. Юлия Чумакова в этих условиях выжила и говорит, что при -20°C даже под несколькими одеялами не могла уснуть. Вместе с ней в этих условиях живет белая собачка.

В деревне, в своем новом жилище, в который Чумакова переехала в мае прошлого года, своим образом жизни она раздражает соседей. Одна из них, Аннели Рейманн, только вышла из дома и прогревает свой автомобиль. "Это абсурд, что она тут нам устроила. Человек справляют нужду возле здания, до снега туалетная бумага летала вокруг, а пищевые отходы валялись вперемешку с фекалиями. Осенью здесь было ужасно. Она считает, что у нее здесь дача, что у нее здесь рай", - жалуется Рейманн.

Рейманн и другие соседи обращались за помощью в Тартускую волостную управу и к местному констеблю, но безрезультатно. Не помогло и то, что осенью в Тартуской волостной управе за одним столом собрались полицейские, спасатели и социальные работники.

Пожароопасное жилье

Тартуская волость хотела помочь Чумаковой и предлагала ей социальную квартиру, но женщина вроде бы отказывается. Она хочет иметь свое жилье и говорит, что за аренду платить не станет. Также она не хочет жить в тех уездах, где можно за небольшие деньги купить квартиру, например, в Ида-Вирумаа. "Свой дом есть свой дом. Мне здесь нравится", - говорит пенсионерка.

Она ждет, когда в сарай проведут электричество и установят там печь. Чумакова утверждает, что волость Тарту официально не предлагала ей ни одной площади. По ее мнению, волость не может гарантировать, что она сможет постоянно жить в социальной квартире, поэтому она предпочитает оставаться в своем доме.