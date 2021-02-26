Видео и фото ⟩ Свой ресторан на природе: рецепт курицы в соусе карри

Между нами: по этому рецепту можно готовить и дома, только сократив количество продуктов и скорректировав время приготовления.

Заготовки можно сделать еще дома, замариновав куриный окорок без костей. Можно использовать также и филе.

Для маринада понадобится:

2 кг куриного мяса;

карри;

черный перец;

чеснок;

имбирь;

оливковое масло;

соль.

Когда курица промаринуется, можно идти на природу, чтобы насладиться не только свежим воздухом, но и продолжить готовку.

Видео: Приготовление карри на природе

Что необходимо?

Заранее промаринованная курица;

1 банка томатов в своем соку;

2 паприки;

чеснок;

лук;

перец чили;

имбирь;

сливочное масло - 100 г;

сливки 10% - 800 мл;

подсолнечное масло;

специи;

булгур - 500 г.

Что нужно делать? Шаг за шагом

Уже в нагретый котел кладем сливочное и подсолнечное масло. 2 минуты обжариваем перец чили и лавровые листья, чтобы масло приобрело приятный аромат. После этого убираем перец и листья. Режем лук на маленькие кусочки, кладем в котел. Обжариваем 1-2 минуты и только тогда добавляем курицу. Все вместе жарим 10 минут. Добавляем томаты в своем соку. Также добавляем мелко нарезанную паприку. Жарим еще минут 10. Добавляем сливки (10%), чеснок, чили и имбирь. Тушим 15-20 минут. Пробуем и в случае необходимости добавляем соль. Пока все тушится готовим гарнир. В этот раз булгур, но можно использовать рис, спагетти или же картофельное пюре.

Приятного аппетита!