Видео и фото ⟩ Свой ресторан на природе: рецепт курицы в соусе карри
Устройте свой ресторан на природе. Выберите хорошее место, подготовьте необходимые для готовки инструменты и продукты и отправляйтесь всей семьей отдыхать на свежем воздухе!
Устройте свой ресторан на природе. Выберите хорошее место, подготовьте необходимые для готовки инструменты и продукты и отправляйтесь всей семьей отдыхать на свежем воздухе!
Между нами: по этому рецепту можно готовить и дома, только сократив количество продуктов и скорректировав время приготовления.
Заготовки можно сделать еще дома, замариновав куриный окорок без костей. Можно использовать также и филе.
Для маринада понадобится:
Когда курица промаринуется, можно идти на природу, чтобы насладиться не только свежим воздухом, но и продолжить готовку.
Видео: Приготовление карри на природе
Что необходимо?
Что нужно делать? Шаг за шагом
Приятного аппетита!