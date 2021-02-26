Пт, 26.02.2021
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Эгил Левитс

Видео и фото ⟩ Свой ресторан на природе: рецепт курицы в соусе карри

Устройте свой ресторан на природе. Выберите хорошее место, подготовьте необходимые для готовки инструменты и продукты и отправляйтесь всей семьей отдыхать на свежем воздухе!

Между нами: по этому рецепту можно готовить и дома, только сократив количество продуктов и скорректировав время приготовления.

Заготовки можно сделать еще дома, замариновав куриный окорок без костей. Можно использовать также и филе. 

Для маринада понадобится:

  • 2 кг куриного мяса;
  • карри;
  • черный перец;
  • чеснок;
  • имбирь;
  • оливковое масло;
  • соль.

Когда курица промаринуется, можно идти на природу, чтобы насладиться не только свежим воздухом, но и продолжить готовку. 

Видео: Приготовление карри на природе

Что необходимо? 

  • Заранее промаринованная курица;
  • 1 банка томатов в своем соку;
  • 2 паприки;
  • чеснок;
  • лук;
  • перец чили;
  • имбирь;
  • сливочное масло - 100 г;
  • сливки 10% - 800 мл; 
  • подсолнечное масло;
  • специи;
  • булгур - 500 г.

Что нужно делать? Шаг за шагом

  1. Уже в нагретый котел кладем сливочное и подсолнечное масло. 2 минуты обжариваем перец чили и лавровые листья, чтобы масло приобрело приятный аромат. После этого убираем перец и листья. 
  2. Режем лук на маленькие кусочки, кладем в котел. Обжариваем 1-2 минуты и только тогда добавляем курицу. Все вместе жарим 10 минут. 
  3. Добавляем томаты в своем соку. 
  4. Также добавляем мелко нарезанную паприку. Жарим еще минут 10.
  5. Добавляем сливки (10%), чеснок, чили и имбирь. 
  6. Тушим 15-20 минут. Пробуем и в случае необходимости добавляем соль. 
  7. Пока все тушится готовим гарнир. В этот раз булгур, но можно использовать рис, спагетти или же картофельное пюре. 

Приятного аппетита! 

Спасибо Николаю Старцеву за рецепт и вдохновение отправиться на природу! 

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