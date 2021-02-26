Пьяный водитель пытался сбить показатели алкометра: он при полиции ел грязный снег с улицы Бривибас

"Несмотря на то, что у нас такого измерительного устройства нет, по интенсивности движения можно было увидеть, что он выделяется", - рассказал передаче Degpunktā инспектор Латгальского управления муниципальной полиции Риги Сандис Гедоминскис.

Стражи порядка решили догнать автомобиль, чтобы выяснить причины такой спешки. Чтобы это сделать, полицейским пришлось конкретно придавить педаль газа.

"Продолжая преследовать и включив специальные огни и звуковые сигналы, а также сообщив коллегам, что замечен слишком быстро едущий автомобиль, я заехал на территорию Центрального управления, где заметил эту машину на улице Бривибас, стоявшую на красный свет", - сказал Гедоминскис.

ФОТО: Скриншот видео

Полицейский подошел к открытому со стороны водителя окну и спросил, не употреблял ли водитель чего-нибудь. Он получил отрицательный ответ, однако в связи с тем, что от водителя чувствовался запах алкоголя, страж порядка вызвал на место происшествия сотрудников дорожной полиции.

В этот момент, поняв, что попал, водитель попытался снизить показатели алкометра. Так как полицейские не разрешили ему пойти в магазин и купить попить, водитель нашел творческий способ, как разбавить алкоголь в организме.

ФОТО: Скриншот видео

"Мужчина начал есть грязный снег с улицы. На улице Бривибас все, что он нашел на тротуаре, он начал есть. Он пояснил, что очень, очень хочет пить, но когда приехала дорожная полиция, алкометр показал более одного промилле", - сказал Гедоминскис.

Задержанный водитель с показателями алкометра не согласился и сказал, чтобы его везли на экспертизу. Впрочем, это не спасло его от неприятного исхода - водитель на пять лет потерял права, которые разрешали ему управлять не только легковыми автомобилями, но и грузовиками, автобусами и тракторами. Кроме того, ему придется заплатить штраф, который может достигать 2000 евро