Земфира выпустила первый за восемь лет альбом
Российская певица Земфира выпустила первый за восемь лет альбом под названием "Бордерлайн".
Российская певица Земфира выпустила первый за восемь лет альбом под названием "Бордерлайн".
Всего в альбоме 12 треков.
"Бордерлайн" стал седьмым по счету альбомом в дискографии Земфиры. Предыдущая работа - "Жить в твоей голове" - вышла в феврале 2013 года.
Обложкой альбома стало его название, написанное белыми буквами на черном фоне и перечеркнутое несколько раз.
Напомним, 1 февраля Земфира выпустила первый за семь лет музыкальный клип. Им стал отрывок из фильма Ренаты Литвиновой "Северный ветер", в котором звучит песня артистки "Злой человек".
19 февраля вышла новая песня "остин" и анимационный клип на нее, сюжет которого вращается вокруг дворецкого из бесплатных мобильных видеоигр Gardenscapes и Homescapes.
С полуночи 25 февраля он доступен в Spotify, Apple Music, "Яндекс.Музыке" и других стриминговых сервисах.