Земфира выпустила первый за восемь лет альбом

Всего в альбоме 12 треков.

"Бордерлайн" стал седьмым по счету альбомом в дискографии Земфиры. Предыдущая работа - "Жить в твоей голове" - вышла в феврале 2013 года.

Обложкой альбома стало его название, написанное белыми буквами на черном фоне и перечеркнутое несколько раз.

Напомним, 1 февраля Земфира выпустила первый за семь лет музыкальный клип. Им стал отрывок из фильма Ренаты Литвиновой "Северный ветер", в котором звучит песня артистки "Злой человек".

19 февраля вышла новая песня "остин" и анимационный клип на нее, сюжет которого вращается вокруг дворецкого из бесплатных мобильных видеоигр Gardenscapes и Homescapes.