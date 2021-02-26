Пт, 26.02.2021
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Даниэль Павлютс

Земфира выпустила первый за восемь лет альбом

Земфира ФОТО: https://www.instagram.com/zemfiralive

Российская певица Земфира выпустила первый за восемь лет альбом под названием "Бордерлайн".

Всего в альбоме 12 треков.

"Бордерлайн" стал седьмым по счету альбомом в дискографии Земфиры.  Предыдущая работа - "Жить в твоей голове" - вышла в феврале 2013 года.

Обложкой альбома стало его название, написанное белыми буквами на черном фоне и перечеркнутое несколько раз.

Напомним, 1 февраля Земфира выпустила первый за семь лет музыкальный клип. Им стал отрывок из фильма Ренаты Литвиновой "Северный ветер", в котором звучит песня артистки "Злой человек". 

19 февраля вышла новая песня "остин" и анимационный клип на нее, сюжет которого вращается вокруг дворецкого из бесплатных мобильных видеоигр Gardenscapes и Homescapes.

С полуночи 25 февраля он доступен в Spotify, Apple Music, "Яндекс.Музыке" и других стриминговых сервисах.

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