По крайней мере одну прививку от Covid-19 получили 2,15% жителей Латвии
В четверг первую прививку от Covid-19 получили 3347 человек, а с начала вакцинации - уже 2,15% жителей Латвии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
В четверг первую прививку от Covid-19 получили 3347 человек, а с начала вакцинации - уже 2,15% жителей Латвии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
В целом вчера вакцинировано 3383 человека, в том числе 36 завершили вакцинацию.
За последние семь дней первую или вторую дозу вакцины получили 14 426 человек, то есть в среднем 2060 человек в день. На следующей неделе планируется прививать в день 3000 человек.
В целом вакцины от Covid-19 получили 40 680 человек, в том числе 16 912 вакцинацию уже полностью завершили. Согласно данным Центрального статистического управления, на 1 января этого года в Латвии проживало 1,894 млн жителей, таким образом, первую прививку уже получили 2,15% населения, обе - 0,89%.