По крайней мере одну прививку от Covid-19 получили 2,15% жителей Латвии

В целом вчера вакцинировано 3383 человека, в том числе 36 завершили вакцинацию.

За последние семь дней первую или вторую дозу вакцины получили 14 426 человек, то есть в среднем 2060 человек в день. На следующей неделе планируется прививать в день 3000 человек.