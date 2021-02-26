Covid-19 в Латвии: 725 новых случаев за сутки, скончались 8 человек

Умершие входили в возрастные группы от 40 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 40 до 49 лет,

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет,

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет,

три человека - в возрасте от 80 до 89 лет,

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

В четверг сделано 12 715 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,7%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 84 983 человек, умер 1601 человек.

Согласно расчетам агентства LETA, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 496,6 случая на 100 000 населения.

За прошедшие сутки количество находящихся в больницах пациентов с Covid-19 уменьшилось до 772 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В больницы в четверг помещены 62 пациента, выписаны 83, в том числе трое переведены в другие медицинские учреждения. 16

У 700 человек заболевание средней тяжести, 72 человека находятся в тяжелом состоянии.