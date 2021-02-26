Пт, 26.02.2021
По его юным фотографиям, наверное, да, похожа. Но, как оказалось, есть очень много людей, похожих на Владимира Владимировича Елизавета (Луиза) Розова, предполагаемая дочь Владимира Путина
Елизавета (Луиза) Розова, предполагаемая дочь Владимира Путина

Covid-19 в Латвии: 725 новых случаев за сутки, скончались 8 человек
Госпитализированы 62 пациента

Иллюстративное фото ФОТО: ADEK BERRY/AFP

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 725 новых случаев Covid-19, скончались восемь инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 40 до 99 лет:

  • один человек - в возрасте от 40 до 49 лет,
  • один человек - в возрасте от 50 до 59 лет,
  • один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,
  • один человек - в возрасте от 70 до 79 лет,
  • три человека - в возрасте от 80 до 89 лет,
  • один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

В четверг сделано 12 715 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,7%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 84 983 человек, умер 1601 человек.

Согласно расчетам агентства LETA, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 496,6 случая на 100 000 населения.

За прошедшие сутки количество находящихся в больницах пациентов с Covid-19 уменьшилось до 772 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В больницы в четверг помещены 62 пациента, выписаны 83, в том числе трое переведены в другие медицинские учреждения.

У 700 человек заболевание средней тяжести, 72 человека находятся в тяжелом состоянии.

С начала пандемии Covid-19 из стационаров выписаны 8177 пациентов с этим диагнозом.

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