Видео ⟩ Как будет выглядеть новая 145-метровая яхта Романа Абрамовича
Российский олигарх и миллиардер Роман Абрамович в этом году получит новую яхту - 145-метровое судно Solaris, пишет Forbes.
Российский олигарх и миллиардер Роман Абрамович в этом году получит новую яхту - 145-метровое судно Solaris, пишет Forbes.
Судно будет построено на судоверфи Lloyd Werft - в том же самом месте, где в 2010 году для Абрамовича построили 15-метровую экспедиционную яхту Luna, которую он затем продал миллиардеру Фархаду Ахмедову. Кроме того, владельцу "Челси" принадлежит 162,5-метровая яхта Eclipse.
По информации СМИ, яхта уже "почти готова" к испытаниям на воде. Планируется, что 54-летний Абрамович получит ее к лету 2021 года.
Прогнозируется, что огромное судно после его завершения станет "яхтой года". Обойдется она примерно в 500 миллионов евро. На яхте есть 46 кают, которые могут принять 36 членов экипажа и 60 членов экипажа.
В интернете уже появились первые фото и видео яхты российского бизнесмена.
February 23, 2021
February 23, 2021