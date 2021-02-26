Видео ⟩ Как будет выглядеть новая 145-метровая яхта Романа Абрамовича

Судно будет построено на судоверфи Lloyd Werft - в том же самом месте, где в 2010 году для Абрамовича построили 15-метровую экспедиционную яхту Luna, которую он затем продал миллиардеру Фархаду Ахмедову. Кроме того, владельцу "Челси" принадлежит 162,5-метровая яхта Eclipse.

По информации СМИ, яхта уже "почти готова" к испытаниям на воде. Планируется, что 54-летний Абрамович получит ее к лету 2021 года.

Прогнозируется, что огромное судно после его завершения станет "яхтой года". Обойдется она примерно в 500 миллионов евро. На яхте есть 46 кают, которые могут принять 36 членов экипажа и 60 членов экипажа.

На яхте с восемью палубами будет и вертолетная площадка. Известно, что специально для яхты заказаны два вертолета Airbus ACH145.