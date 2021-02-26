Covid-19: в Литве за сутки выявлено 624 новых случая, в Эстонии - 1204
За минувшие сутки в Эстонии выявлено 1204 новых случаев Covid-19, то есть 18,8% от общего количества, скончались восемь человек. В Литве - 624 новых случая и 13 смертей.
За минувшие сутки в Эстонии выявлено 1204 новых случаев Covid-19, то есть 18,8% от общего количества, скончались восемь человек. В Литве - 624 новых случая и 13 смертей.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6412 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 1204, то есть 18,8% от общего количества.
Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 852 человек. В Харьюмаа 621 новый случай приходится на Таллинн.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 887,75 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 14,7% от общего количества сделанных тестов.
За сутки в больницах открыли 56 новых историй болезни с Covid-19, в стационарном лечении нуждаются 510 пациентов. Скончались восемь человек.
Литва
За минувшие сутки в Литве подтверждено 624 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 13 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики Литвы.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране на 100 тыс. жителей составил 248,6 случая.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 196 690 случаев Covid-19.
Доля положительных тестов на Covid-19 за последние семь дней составляет в Литве 7,7%.