Covid-19: в Литве за сутки выявлено 624 новых случая, в Эстонии - 1204

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6412 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 1204, то есть 18,8% от общего количества.

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 852 человек. В Харьюмаа 621 новый случай приходится на Таллинн.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 887,75 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 14,7% от общего количества сделанных тестов.

За сутки в больницах открыли 56 новых историй болезни с Covid-19, в стационарном лечении нуждаются 510 пациентов. Скончались восемь человек.

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 624 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 13 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики Литвы.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране на 100 тыс. жителей составил 248,6 случая.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 196 690 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3225 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связано 6286 смертей.