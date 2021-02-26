Сана Тимма: Я могу зарабатывать своей внешностью

"Если у женщины хороший рост, она занимается спортом и ухаживает за собой, почему же не показать свое тело в бикини или красивом нижнем белье в качестве рекламы, получив за это хорошую плату? Я также могу своей внешностью зарабатывать, и в моем профиле есть такие фотографии - все в рамках приличия, эстетично и со вкусом", - рассказала девушка.