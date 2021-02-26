Сана Тимма: Я могу зарабатывать своей внешностью
Инфлюенсер и мать сына Яниса Тиммы Сана с момента расставания с баскетболистом особенно активна в соцсетях, где вдохновляет своих подписчиков, а также участвует в различных рекламных кампаниях.
Инфлюенсер и мать сына Яниса Тиммы Сана с момента расставания с баскетболистом особенно активна в соцсетях, где вдохновляет своих подписчиков, а также участвует в различных рекламных кампаниях.
Изданию Ieva Сана призналась, что с помощью своей внешности может зарабатывать.
"Если у женщины хороший рост, она занимается спортом и ухаживает за собой, почему же не показать свое тело в бикини или красивом нижнем белье в качестве рекламы, получив за это хорошую плату? Я также могу своей внешностью зарабатывать, и в моем профиле есть такие фотографии - все в рамках приличия, эстетично и со вкусом", - рассказала девушка.
Она отметила, что заботится о себе, а такие фотосессии улучшают ее настроение и повышают уверенность в себе.