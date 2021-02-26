Фото ⟩ На свет появился щенок с шестью лапами и двумя хвостами
Каждому хозяину кажется, что его питомец - особенный, однако недавно в США родился щенок по кличке Шкипер, который действительно уникален - у собаки шесть лапок и два хвоста!
Каждому хозяину кажется, что его питомец - особенный, однако недавно в США родился щенок по кличке Шкипер, который действительно уникален - у собаки шесть лапок и два хвоста!
Ветеринар сказал, что щенок, возможно, первый, который родился с таким набором аномалий.
Щенок Шкипер смешанной породы бордер-колли и австралийской овчарки родился вместе с восемью братьями и сестрами 16 февраля во время сильной метели, сообщает CNN.
This is a miracle named Skipper. Literally. She has survived longer than we suspect any other canine has (at just 4 days...Posted by Neel Veterinary Hospital on Sunday, February 21, 2021
У Шкипера были выявлены несколько аномалий: две области таза, два нижних мочевых пути, две репродуктивных области, два хвоста и шесть лап. Однако органы питомца в отличной форме, собака чувствует себя хорошо. Все лапки двигаются и реагируют на раздражители, как у обычного щенка.
Ветеринары продолжают наблюдение за Шкипером, учитывая уникальность ситуации. Они также намерены помогать ему избавиться от боли, чтобы Шкипер чувствовал себя комфортно и собака могла спокойно передвигаться.