Фото ⟩ На свет появился щенок с шестью лапами и двумя хвостами

Ветеринар сказал, что щенок, возможно, первый, который родился с таким набором аномалий.

Щенок Шкипер смешанной породы бордер-колли и австралийской овчарки родился вместе с восемью братьями и сестрами 16 февраля во время сильной метели, сообщает CNN.

This is a miracle named Skipper. Literally. She has survived longer than we suspect any other canine has (at just 4 days... Posted by Neel Veterinary Hospital on Sunday, February 21, 2021

У Шкипера были выявлены несколько аномалий: две области таза, два нижних мочевых пути, две репродуктивных области, два хвоста и шесть лап. Однако органы питомца в отличной форме, собака чувствует себя хорошо. Все лапки двигаются и реагируют на раздражители, как у обычного щенка.