Пт, 26.02.2021
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Эгил Левитс

Фото ⟩ На свет появился щенок с шестью лапами и двумя хвостами

Каждому хозяину кажется, что его питомец - особенный, однако недавно в США родился щенок по кличке Шкипер, который действительно уникален - у собаки шесть лапок и два хвоста!

Ветеринар сказал, что щенок, возможно, первый, который родился с таким набором аномалий. 

Щенок Шкипер смешанной породы бордер-колли и австралийской овчарки родился вместе с восемью братьями и сестрами 16 февраля во время сильной метели, сообщает CNN. 

This is a miracle named Skipper. Literally. She has survived longer than we suspect any other canine has (at just 4 days...

Posted by Neel Veterinary Hospital on Sunday, February 21, 2021

У Шкипера были выявлены несколько аномалий: две области таза, два нижних мочевых пути, две репродуктивных области, два хвоста и шесть лап. Однако органы питомца в отличной форме, собака чувствует себя хорошо. Все лапки двигаются и реагируют на раздражители, как у обычного щенка.

Ветеринары продолжают наблюдение за Шкипером, учитывая уникальность ситуации. Они также намерены помогать ему избавиться от боли, чтобы Шкипер чувствовал себя комфортно и собака могла спокойно передвигаться. 

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