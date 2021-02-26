Глава NMPD: отношение общества к распространению Covid-19 нужно изменить

Она считает, что установленные сейчас в стране ограничения по снижению Covid-19 работают плохо, это подтверждает, что люди их не соблюдают.

Возможно, правительству нужно их пересмотреть, но параллельно с этим должно измениться и отношение общества, так как надо добиться ситуации, чтобы общество соблюдало правила и заболевание Covid-19 снизилось.

Она считает, что необходимо найти равновесие между ответственностью правительства за принятые решения и ответственностью общества, что эти решения соблюдаются.

"Людей нужно не штрафовать, а образовывать, им непрерывно нужно объяснять, что поведение вируса не зависит от решений правительства. Кроме того, если людей действительно не контактировали бы и не гуляли больными, то вирус не мог бы распространяться", - добавила Ципуле.

Отношения между правительством и общество пошли в другом ракурсе, потерялась главная проблема, которую необходимо решать. Поэтому важно предупреждать людей и призвать общество еще раз подумать и каждому проанализировать свое поведение, чтобы вирус не распространялся, а заболеваемость снизилась.

Ципуле также признала, что в нынешней ситуации тяжело умеренными действиями снизить заболеваемость, и это доказывает опыт других стран, где происходят большие вспышки и устанавливаются более строгие ограничения.