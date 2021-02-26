Пт, 26.02.2021
По его юным фотографиям, наверное, да, похожа. Но, как оказалось, есть очень много людей, похожих на Владимира Владимировича Елизавета (Луиза) Розова, предполагаемая дочь Владимира Путина
Елизавета (Луиза) Розова, предполагаемая дочь Владимира Путина
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Глава NMPD: отношение общества к распространению Covid-19 нужно изменить

Лиене Ципуле ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В последнее время происходило больше дискуссий о том, почему нельзя купить товары, однако слишком мало рассказывалось, как нужно действовать каждому члену общества, чтобы снизить заболеваемость Covid-19. Это свидетельствует о том, что в отношениях правительства и общества пропал главный фокус борьбы с вирусом, заявила в интервью Латвийскому радио глава Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле, сообщает агентство LETA.

Она считает, что установленные сейчас в стране ограничения по снижению Covid-19 работают плохо, это подтверждает, что люди их не соблюдают.

Возможно, правительству нужно их пересмотреть, но параллельно с этим должно измениться и отношение общества, так как надо добиться ситуации, чтобы общество соблюдало правила и заболевание Covid-19 снизилось.

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Она считает, что необходимо найти равновесие между ответственностью правительства за принятые решения и ответственностью общества, что эти решения соблюдаются.

"Людей нужно не штрафовать, а образовывать, им непрерывно нужно объяснять, что поведение вируса не зависит от решений правительства. Кроме того, если людей действительно не контактировали бы и не гуляли больными, то вирус не мог бы распространяться", - добавила Ципуле.

Отношения между правительством и общество пошли в другом ракурсе, потерялась главная проблема, которую необходимо решать. Поэтому важно предупреждать людей и призвать общество еще раз подумать и каждому проанализировать свое поведение, чтобы вирус не распространялся, а заболеваемость снизилась.

Ципуле также признала, что в нынешней ситуации тяжело умеренными действиями снизить заболеваемость, и это доказывает опыт других стран, где происходят большие вспышки и устанавливаются более строгие ограничения.

Напомним, правительство сегодня продолжит рассматривать вопросы, связанные с пандемией Covid-19.

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