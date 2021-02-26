Хосам Абу Мери рассказал, что у него был рак
Гастроэнтеролог Хосам Абу Мери журналу Una рассказал, что много лет тому назад он победил рак.
Гастроэнтеролог Хосам Абу Мери журналу Una рассказал, что много лет тому назад он победил рак.
"У меня был рак. В возрасте 22 лет. Я вылечился. Это стало решающей точкой в моей жизни, благодаря которой я стал сильнее и решительнее", - признался гастроэнтеролог.
Он добавил, что проходил химиотерапию, из-за чего остались последствия на мускулатуре сердца.
"Думаю, что благодаря пережитому раку, осмелился действовать, менять свою жизнь, а также включиться в политику Латвии. Все, что произошло в моей жизни, пошло на пользу", - отметил Абу Мери.
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