Пт, 26.02.2021
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Эгил Левитс

Хосам Абу Мери рассказал, что у него был рак

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Гастроэнтеролог Хосам Абу Мери журналу Una рассказал, что много лет тому назад он победил рак. 

"У меня был рак. В возрасте 22 лет. Я вылечился. Это стало решающей точкой в моей жизни, благодаря которой я стал сильнее и решительнее", - признался гастроэнтеролог.

Он добавил, что проходил химиотерапию, из-за чего остались последствия на мускулатуре сердца. 

"Думаю, что благодаря пережитому раку, осмелился действовать, менять свою жизнь, а также включиться в политику Латвии. Все, что произошло в моей жизни, пошло на пользу", - отметил Абу Мери. 

Полное интервью читайте в новом номере журнала Una!

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