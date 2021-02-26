Мир почти остановился, но траты на оборону установили рекорд

По сравнению с данными за 2019 год, расходы выросли на 3,9%.

Больше всего на оборону потратили США - 738 миллиардов долларов, указывает институт.

Это 40% от всех мировых расходов на эти цели.

Расходы Китая значительно меньше - 193,3 миллиарда долларов.

Впрочем, прирост военных расходов в этой части Азии в первую очередь объясняется увеличением оборонного бюджета Китая, сказано в сообщении. Наибольшие расходы связаны с финансированием военного флота Китая.

Военные расходы стран НАТО пропорционально ВВС последние шесть лет продолжали постепенно расти с 1,25% в 2014 году до 1,52% в 2019 году и до 1,65% в прошлом году.