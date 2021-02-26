Лидеры ЕС: строгие ограничения на неважные поездки должны пока остаться в силе

"Эпидемиологическая обстановка по-прежнему серьезна, и появляющиеся новые варианты вируса таят в себе дополнительные вызовы", - заявили лидеры 27 стран ЕС в совместном обращении по итогам состоявшейся в четверг вечером встречи в режиме видеоконференции.

"По этой причине мы должны сохранить в силе строгие ограничения, нарастив при этом усилия по ускорению создания запасов вакцины", - добавили они.

"Мы знаем, что следующие недели могут представлять трудности в том, что касается вакцин. Но у нас есть средства, ресурсы и потенциал быть успешными в следующие месяцы", - сказал он.