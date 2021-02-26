Пт, 26.02.2021
По его юным фотографиям, наверное, да, похожа. Но, как оказалось, есть очень много людей, похожих на Владимира Владимировича Елизавета (Луиза) Розова, предполагаемая дочь Владимира Путина
Елизавета (Луиза) Розова, предполагаемая дочь Владимира Путина

Лидеры ЕС: строгие ограничения на неважные поездки должны пока остаться в силе

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Лидеры стран Европейского союза в четверг выступили с предупреждением, что строгие ограничения на так называемые неважные поездки должны остаться в силе в период, когда ЕС создает запасы вакцины и сталкивается со все новыми видами нового коронавируса.

"Эпидемиологическая обстановка по-прежнему серьезна, и появляющиеся новые варианты вируса таят в себе дополнительные вызовы", - заявили лидеры 27 стран ЕС в совместном обращении по итогам состоявшейся в четверг вечером встречи в режиме видеоконференции.

"По этой причине мы должны сохранить в силе строгие ограничения, нарастив при этом усилия по ускорению создания запасов вакцины", - добавили они.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель предостерег, что в ближайшие недели с получением доз вакцин могут возникнуть проблемы.

"Мы знаем, что следующие недели могут представлять трудности в том, что касается вакцин. Но у нас есть средства, ресурсы и потенциал быть успешными в следующие месяцы", - сказал он.

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