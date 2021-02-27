Фигуристка Елизавета Туктамышева снялась обнажённой для мужского журнала

24-летняя фигуристка попала на обложку издания с заголовком: "Лиза Туктамышева. Лучшая фигура фигурного катания". Номер поступил в продажу 26 февраля.

Туктамышева рассказала, что главный редактор журнала написал её агенту и ей было очень приятно, потому что её выбрали и сразу на обложку. Сначала у фигуристки были сомнения, стоит ли это делать, потому что съёмка достаточно компрометирующая, но поговорив с агентом они решили сделать всё красиво и не пошло.

"В первую очередь я делала это для себя, потому что у меня не было никогда восхищения по поводу своей фигуры. Нормальная спортивная фигура, но у меня не модельная внешность. Когда я увидела фотографии для Maxim, у меня самооценка выше стала. Я поняла, что моё тело - красивое", - рассказала Елизавета в интервью.