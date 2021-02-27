Фигуристка Елизавета Туктамышева снялась обнажённой для мужского журнала
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева стала героиней обложки мартовского номера журнала Maxim.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева стала героиней обложки мартовского номера журнала Maxim.
24-летняя фигуристка попала на обложку издания с заголовком: "Лиза Туктамышева. Лучшая фигура фигурного катания". Номер поступил в продажу 26 февраля.
Туктамышева рассказала, что главный редактор журнала написал её агенту и ей было очень приятно, потому что её выбрали и сразу на обложку. Сначала у фигуристки были сомнения, стоит ли это делать, потому что съёмка достаточно компрометирующая, но поговорив с агентом они решили сделать всё красиво и не пошло.
"В первую очередь я делала это для себя, потому что у меня не было никогда восхищения по поводу своей фигуры. Нормальная спортивная фигура, но у меня не модельная внешность. Когда я увидела фотографии для Maxim, у меня самооценка выше стала. Я поняла, что моё тело - красивое", - рассказала Елизавета в интервью.
Фигуристка в этом сезоне выиграла московский этап Гран-при Rostelecom Cup и заняла седьмое место на чемпионате России. Туктамышева также является бронзовым призёром чемпионата Европы (2013), серебряный призёром командного чемпионата мира (2015), победительницей финала Гран-при сезона-2014/2015 и чемпионкой России (2013).