Эстонский парламентарий: Нам что, идти на поклон к Путину?

Надо что-то делать, а не молчать!

Васильев: – Адик, слушая вас, мне становится страшно. Если бы мы у себя потихонечку зарегистрировали этот "Спутник", то, полагаю, что Путин прислал бы нам 2 миллиона доз и даже дал бы вакцину бесплатно.

"Спутник" – это политическое дело! Вся Европа нам сказала бы "фу". 1

И после этого нам бы пришлось разбираться с политическими последствиями.

– А что важнее: здоровье населения или политические последствия?

Васильев: – Это интересный вопрос. Думаю, что здоровье населения.

– Тогда почему же вы так волнуетесь о политических последствиях закупки "Спутника", если речь идет о здоровьи населения?

Васильев: – Это не я решаю. Такие решения зависят от правительства и тех людей, которые сидят в Европарламенте. Тут нужно не создавать панику, а просто ждать, пока ваша доза до вас дойдет.

– Нам нравится быть на первых позициях в мире?

Васильев: – Нет!

– Тогда почему мы сидим на месте?

Васильев: – Мы не сидим. Переговоры ведутся постоянно. Быстрых результатов не будет.

– Почему Эстония вышла на первые позиции в мире? Где были совершены ошибки?

Васильев: – Я не вижу больших ошибок.

Левин: – Никакие 2 миллиона доз Путин нам не пришлет. Орбан заказал 2 миллиона, а получил значительно меньше. Проблема в другом. Далеко не все люди доверяют европейским вакцинам. У них должен быть выбор!

На рынке нужны вакцины и с Запада, и с Востока. Наше правительство должно предпринять экстраординарные действия. 1

Васильев: – То есть, пойти на поклон к Путину?

Левин: – Не на поклон. Почему сразу на поклон? Может быть, для начала достаточно обратиться просто в посольства.

Почему вы путаете политику с медициной и здравоохранением? Этого делать нельзя! 1

– Насколько оправдан путь пассивного ожидания?

Васильев: – Повторяюсь, что мы ведем переговоры и с Pfizer, и с AstraZeneca, и с фирмами по логистике.

– Для того, чтобы получить хотя бы то, что уже прописано на бумаге?

Васильев: – Да, чтобы получить хотя бы это.

Левин: – Все больницы, все семейные врачи находятся под напряжением 380 вольт! И есть большая опасть того, что в том безобразии, которое в Европе сейчас происходит, мы начнем винить наших медиков. Они работают на пределе! Надо сейчас вакцинировать всех, в первую очередь стариков. Настолько, насколько это возможно.

– Чем?

Левин: – Это и есть дело нашего президента – решать эту проблему, а не заниматься политиканством.

Все ваши политические игры людям сейчас не нужны. Им нужна вакцина! 1

Левин: – Виктор, скажите: Орбан – преступник?

Васильев: – Ничего подобного. Каждая страна выбирает свою дорогу. Левин: – А мы еще не выбрали? Васильев: – А мы свою дорогу еще пока не выбрали. 1

Если бы на нас сейчас свалились 300 000 доз, нашему здравоохранению пришлось бы сложно. Нелегко будет за неделю всех провакцинировать.

Левин: – Мы спасли бы людей и здравоохранение. А если мы будем продолжать сидеть как зайчики и ждать, что ЕС погладит нас по головке, толку от этого не будет.

Васильев: – Мы можем составить нереальный график, предложив за неделю всех провакцинировать. Но нечем, ребята. Нечем! 1

И не надо паники. Ничего страшного не происходит! Вакцина еще поступит.

Левин: – Передайте на Тоомпеа, что нужно начинать что-то делать. Инерция губительна.

Васильев: – Передам, только уточните, что конкретно должны сделать президент, премьер-министр и евродепутаты?

Левин: – Они должны связаться с Китаем и Россией, чтобы получить и эти вакцины тоже.

Васильев: – Передам! Но могу сразу дать ответ: прямых переговоров не будет!

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: ищет ли Эстония пути для ускорения вакцинации? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Kairi Vilderson ФОТО: SANDER ILVEST/

Почему Эстония вышла по темпам заражения на первые позиции в мире? Где были совершены ошибки?

Как можно переломить ситуацию и насколько важна для этого вакцинация?

Где искать вакцину? Почему Эстония не может напрямую вступить в переговоры с Россией и Китаем?

Насколько оправдан путь пассивного ожидания?

Чем может аукнуться промедление?