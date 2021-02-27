Сб, 27.02.2021
Сегодня больше нет смысла прятать голову в песок. Все мы устали, но все мы должны осознавать свою ответственность. Юллар Ланно, глава департамента здоровья Эстонии
Юллар Ланно, глава департамента здоровья Эстонии

Эстонский парламентарий: Нам что, идти на поклон к Путину?
Педиатр: Мы на грани катастрофы!

  • Известный педиатр: Евросоюз провалил кампанию по вакцинации
  • Парламентарий: темпы вакцинациии от Эстонии не зависят
  • Педиатр: найдите смелость – покупайте у всех, кто продаст!
  • Парламентарий: "Спутник" – это политика, Европа нам сказала бы "фу"

За два месяца в Эстонии вакцинировано около 70 000 человек, всего 5% населения. Если процесс не ускорится, на кампанию по иммунизации уйдет около двух лет. Где искать вакцину? Выяснял Rus.Postimees.

В дискуссии приняли участие доктор медицинских наук, известный в эстонии педиатр Адик Левин и парламентарий, член социальной комиссии Рийгикогу Виктор Васильев (Центристская партия).

Фрагмент беседы:

– Как вы оцениваете ситуацию с вакцинированием? Создается впечатление, что мы движемся вперед черепашьими шагами…

Васильев: – Мы продвигаемся вперед ровно настолько, насколько это возможно. Всю поступающую вакцину людям сразу же вкалывают, врачи и сестры не тащат ее к себе домой… Темпы вакцинации зависят не от нашего желания, а от поставщиков.

Мощности производства не соответствуют спросу, обязательства не выполняются. Обещания поставщиков сродни обещаниям политиков.

Левин: – Мне не нравится утверждение, что мы ничего не можем поделать.

Мы должны признать, что комиссия ЕС полностью провалила миссию по вакцинации.

Британский премьер Джонсон захватил себе основную массу вакцины, которая должна была прийти в ЕС. И он уже сумел вакцинировать более половины населения, буквально на днях в Британии начинают снимать ограничения.

Фактом остается то, что имеющихся в Европе вакцин не хватает.

У меня возникло ощущение, что в Евросоюзе идет политическая кампания, суть которой сводится к тому, чтобы не признавать ни китайскую, ни российскую вакцину.

– Это оправданное подозрение?

Васильев: – Это не бойкот. Ни китайская, ни российская вакцина еще не получили лицензии в ЕС. На это уйдет время. Но мы не сидим на месте.

– А что мы делаем?

Васильев: – Мы выделили 70 000 евро, чтобы закупить вакцину отдельно.

Левин: – Это капля в море! Президент Сербии Вучич высказал уникальную мысль: вакцинация в Европе – это как крушение "Титаника", каждая страна спасает сама себя. И еще один плохой для Евросоюза человек – премьер Венгрии Орбан – взял и зарегистрировал и российскую, и китайскую вакцину. Сербия тоже имеет обе эти вакцины, а также европейскую, и уже делится ею с соседней Черногорией.

Я удивляюсь происходящему. Мы видим, что Эстония идет к катастрофе, но ничего не предпринимаем.

Умерло уже более 500 человек. Это никого не волнует.

Меня поражает хладнокровие президента. Почему она не предпринимает никаких усилий, чтобы в Эстонию пришли разные вакцины?

Почему наши европарламентарии сидят в Брюсселе и молчат? Их это не волнует!

Кая Каллас недавно отметила в своем политическом докладе, что политика должна быть честной. Так вот я хочу сказать, что честная политика – это та политика, которая думает о людях, а уже потом о всяких политических соглашениях.

В возрастной категории 80+ у нас привито только 15% людей. Больницы переполнены. Мы должны думать о том, чтобы как можно меньше стариков поступило бы в эти больницы, потому что последствия могут быть плачевными.

Интенсивная терапия сгорит, больничная система грохнется. Инфаркты и инсульты станут второстепенными вещами, онкологические диагностики будут запаздывать.

Надо что-то делать, а не молчать!

Васильев: – Адик, слушая вас, мне становится страшно. Если бы мы у себя потихонечку зарегистрировали этот "Спутник", то, полагаю, что Путин прислал бы нам 2 миллиона доз и даже дал бы вакцину бесплатно.

"Спутник" – это политическое дело! Вся Европа нам сказала бы "фу".

И после этого нам бы пришлось разбираться с политическими последствиями.

– А что важнее: здоровье населения или политические последствия?

Васильев: – Это интересный вопрос. Думаю, что здоровье населения.

– Тогда почему же вы так волнуетесь о политических последствиях закупки "Спутника", если речь идет о здоровьи населения?

Васильев: – Это не я решаю. Такие решения зависят от правительства и тех людей, которые сидят в Европарламенте. Тут нужно не создавать панику, а просто ждать, пока ваша доза до вас дойдет.

– Нам нравится быть на первых позициях в мире?

Васильев: – Нет!

– Тогда почему мы сидим на месте?

Васильев: – Мы не сидим. Переговоры ведутся постоянно. Быстрых результатов не будет.

– Почему Эстония вышла на первые позиции в мире? Где были совершены ошибки?

Васильев: – Я не вижу больших ошибок.

Левин: – Никакие 2 миллиона доз Путин нам не пришлет. Орбан заказал 2 миллиона, а получил значительно меньше. Проблема в другом. Далеко не все люди доверяют европейским вакцинам. У них должен быть выбор!

На рынке нужны вакцины и с Запада, и с Востока. Наше правительство должно предпринять экстраординарные действия.

Васильев: – То есть, пойти на поклон к Путину?

Левин: – Не на поклон. Почему сразу на поклон? Может быть, для начала достаточно обратиться просто в посольства. 

Почему вы путаете политику с медициной и здравоохранением? Этого делать нельзя!

– Насколько оправдан путь пассивного ожидания?

Васильев: – Повторяюсь, что мы ведем переговоры и с Pfizer, и с AstraZeneca, и с фирмами по логистике.

– Для того, чтобы получить хотя бы то, что уже прописано на бумаге?

Васильев: – Да, чтобы получить хотя бы это.

Левин: – Все больницы, все семейные врачи находятся под напряжением 380 вольт! И есть большая опасть того, что в том безобразии, которое в Европе сейчас происходит, мы начнем винить наших медиков. Они работают на пределе! Надо сейчас вакцинировать всех, в первую очередь стариков. Настолько, насколько это возможно.

– Чем?

Левин: – Это и есть дело нашего президента – решать эту проблему, а не заниматься политиканством.

Все ваши политические игры людям сейчас не нужны. Им нужна вакцина!

Левин: – Виктор, скажите: Орбан – преступник?

Васильев: – Ничего подобного. Каждая страна выбирает свою дорогу.

Левин: – А мы еще не выбрали?

Васильев: – А мы свою дорогу еще пока не выбрали.

Если бы на нас сейчас свалились 300 000 доз, нашему здравоохранению пришлось бы сложно. Нелегко будет за неделю всех провакцинировать.

Левин: – Мы спасли бы людей и здравоохранение. А если мы будем продолжать сидеть как зайчики и ждать, что ЕС погладит нас по головке, толку от этого не будет.

Васильев: – Мы можем составить нереальный график, предложив за неделю всех провакцинировать. Но нечем, ребята. Нечем!

И не надо паники. Ничего страшного не происходит! Вакцина еще поступит.

Левин: – Передайте на Тоомпеа, что нужно начинать что-то делать. Инерция губительна.

Васильев: – Передам, только уточните, что конкретно должны сделать президент, премьер-министр и евродепутаты?

Левин: – Они должны связаться с Китаем и Россией, чтобы получить и эти вакцины тоже.

Васильев: – Передам! Но могу сразу дать ответ: прямых переговоров не будет!

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: ищет ли Эстония пути для ускорения вакцинации? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Kairi Vilderson ФОТО: SANDER ILVEST/
  • Почему Эстония вышла по темпам заражения на первые позиции в мире? Где были совершены ошибки?
  • Как можно переломить ситуацию и насколько важна для этого вакцинация?
  • Где искать вакцину? Почему Эстония не может напрямую вступить в переговоры с Россией и Китаем?
  • Насколько оправдан путь пассивного ожидания?
  • Чем может аукнуться промедление?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Kairi Vilderson

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