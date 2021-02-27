Эстонский парламентарий: Нам что, идти на поклон к Путину?

В дискуссии приняли участие доктор медицинских наук, известный в эстонии педиатр Адик Левин и парламентарий, член социальной комиссии Рийгикогу Виктор Васильев (Центристская партия).
Фрагмент беседы:
– Как вы оцениваете ситуацию с вакцинированием? Создается впечатление, что мы движемся вперед черепашьими шагами…
Васильев: – Мы продвигаемся вперед ровно настолько, насколько это возможно. Всю поступающую вакцину людям сразу же вкалывают, врачи и сестры не тащат ее к себе домой… Темпы вакцинации зависят не от нашего желания, а от поставщиков.
Мощности производства не соответствуют спросу, обязательства не выполняются. Обещания поставщиков сродни обещаниям политиков.
Британский премьер Джонсон захватил себе основную массу вакцины, которая должна была прийти в ЕС. И он уже сумел вакцинировать более половины населения, буквально на днях в Британии начинают снимать ограничения.
Фактом остается то, что имеющихся в Европе вакцин не хватает.
У меня возникло ощущение, что в Евросоюзе идет политическая кампания, суть которой сводится к тому, чтобы не признавать ни китайскую, ни российскую вакцину.
Васильев: – Это не бойкот. Ни китайская, ни российская вакцина еще не получили лицензии в ЕС. На это уйдет время. Но мы не сидим на месте.
– А что мы делаем?
Васильев: – Мы выделили 70 000 евро, чтобы закупить вакцину отдельно.
Левин: – Это капля в море! Президент Сербии Вучич высказал уникальную мысль: вакцинация в Европе – это как крушение "Титаника", каждая страна спасает сама себя. И еще один плохой для Евросоюза человек – премьер Венгрии Орбан – взял и зарегистрировал и российскую, и китайскую вакцину. Сербия тоже имеет обе эти вакцины, а также европейскую, и уже делится ею с соседней Черногорией.
Я удивляюсь происходящему. Мы видим, что Эстония идет к катастрофе, но ничего не предпринимаем.
Почему наши европарламентарии сидят в Брюсселе и молчат? Их это не волнует!
Кая Каллас недавно отметила в своем политическом докладе, что политика должна быть честной. Так вот я хочу сказать, что честная политика – это та политика, которая думает о людях, а уже потом о всяких политических соглашениях.
В возрастной категории 80+ у нас привито только 15% людей. Больницы переполнены. Мы должны думать о том, чтобы как можно меньше стариков поступило бы в эти больницы, потому что последствия могут быть плачевными.
Интенсивная терапия сгорит, больничная система грохнется. Инфаркты и инсульты станут второстепенными вещами, онкологические диагностики будут запаздывать.
Васильев: – Адик, слушая вас, мне становится страшно. Если бы мы у себя потихонечку зарегистрировали этот "Спутник", то, полагаю, что Путин прислал бы нам 2 миллиона доз и даже дал бы вакцину бесплатно.
"Спутник" – это политическое дело! Вся Европа нам сказала бы "фу".
И после этого нам бы пришлось разбираться с политическими последствиями.
– А что важнее: здоровье населения или политические последствия?
Васильев: – Это интересный вопрос. Думаю, что здоровье населения.
– Тогда почему же вы так волнуетесь о политических последствиях закупки "Спутника", если речь идет о здоровьи населения?
Васильев: – Это не я решаю. Такие решения зависят от правительства и тех людей, которые сидят в Европарламенте. Тут нужно не создавать панику, а просто ждать, пока ваша доза до вас дойдет.
– Нам нравится быть на первых позициях в мире?
Васильев: – Нет!
– Тогда почему мы сидим на месте?
Васильев: – Мы не сидим. Переговоры ведутся постоянно. Быстрых результатов не будет.
– Почему Эстония вышла на первые позиции в мире? Где были совершены ошибки?
Васильев: – Я не вижу больших ошибок.
Левин: – Никакие 2 миллиона доз Путин нам не пришлет. Орбан заказал 2 миллиона, а получил значительно меньше. Проблема в другом. Далеко не все люди доверяют европейским вакцинам. У них должен быть выбор!
На рынке нужны вакцины и с Запада, и с Востока. Наше правительство должно предпринять экстраординарные действия.
Васильев: – Повторяюсь, что мы ведем переговоры и с Pfizer, и с AstraZeneca, и с фирмами по логистике.
– Для того, чтобы получить хотя бы то, что уже прописано на бумаге?
Васильев: – Да, чтобы получить хотя бы это.
Левин: – Все больницы, все семейные врачи находятся под напряжением 380 вольт! И есть большая опасть того, что в том безобразии, которое в Европе сейчас происходит, мы начнем винить наших медиков. Они работают на пределе! Надо сейчас вакцинировать всех, в первую очередь стариков. Настолько, насколько это возможно.
– Чем?
Левин: – Это и есть дело нашего президента – решать эту проблему, а не заниматься политиканством.
Все ваши политические игры людям сейчас не нужны. Им нужна вакцина!