Из-за нехватки вакцин семейные врачи могут предложить запись только через несколько недель

В четверг пожилые люди старше 70 лет, которые записались на вакцинацию от Covid-19 на сайте manavakcina.lv или по телефону 8989, получили СМС с предложением связаться с семейным врачом и узнать о конкретном времени вакцинации.

Однако, по словам Вейде, семейным врачам доставлено меньше вакцин, например, при заказе 40 доз было получено 20, при заказе 50 доз - 30. В результате врачи часто не могут назначить конкретное время записи.

Неясность возникла и из-за объединения списков разных лиц, подлежащих вакцинации, поскольку у семейных врачей есть свои списки, но в то же время есть список лиц из приоритетных групп, записавшихся на прививки на сайте или по телефону.