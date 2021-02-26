Пт, 26.02.2021
По его юным фотографиям, наверное, да, похожа. Но, как оказалось, есть очень много людей, похожих на Владимира Владимировича Елизавета (Луиза) Розова, предполагаемая дочь Владимира Путина
Елизавета (Луиза) Розова, предполагаемая дочь Владимира Путина

Из-за нехватки вакцин семейные врачи могут предложить запись только через несколько недель

Иллюстративное фото ФОТО: Bird stocker TH, Shutterstock.

В настоящее время из-за нехватки вакцин от Covid-19 семейные врачи могут предложить лишь повторно записаться в очередь или получить вакцину через несколько недель, заявила агентству LETA президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде.

В четверг пожилые люди старше 70 лет, которые записались на вакцинацию от Covid-19 на сайте manavakcina.lv или по телефону 8989, получили СМС с предложением связаться с семейным врачом и узнать о конкретном времени вакцинации.

Однако, по словам Вейде, семейным врачам доставлено меньше вакцин, например, при заказе 40 доз было получено 20, при заказе 50 доз - 30. В результате врачи часто не могут назначить конкретное время записи.

Неясность возникла и из-за объединения списков разных лиц, подлежащих вакцинации, поскольку у семейных врачей есть свои списки, но в то же время есть список лиц из приоритетных групп, записавшихся на прививки на сайте или по телефону.

Ранее Центр профилактики и контроля заболеваний получил информацию о том, что семейные врачи не включают пожилых людей в очередь на вакцинацию от Covid-19, потому что не знают точно, когда вакцины будут доступны.

НАВЕРХ
Back