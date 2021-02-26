Пт, 26.02.2021
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Эгил Левитс

"Манчестер Юнайтед" и "Милан" встретятся в 1/8 финала Лиги Европы

ФОТО: Reuters/ScanPix

В пятницу, 26 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы сезона-2020/2021.

Результаты жеребьёвки:

  • "Аякс» (Нидерланды) - "Янг Бойз" (Швейцария)
  • "Динамо" (Киев, Украина) - "Вильярреал" (Испания)
  • "Рома" (Италия) - "Шахтёр" (Украина)
  • "Олимпиакос" (Греция) - "Арсенал" (Англия)
  • "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Тоттенхэм Хотспур" (Англия)
  • "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Милан" (Италия)
  • "Славия" (Прага, Чехия) - "Рейнджерс" (Шотландия)
  • "Гранада" (Испания) - "Мольде" (Норвегия)

Среди этих матчей выделяется противостояние "Манчестер Юнайтед" и "Милана", которые в последний раз в еврокубках встречались в сезоне-2009/10. Команды встречались на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, которую по сумме двух матчей преодолел английский клуб (7:2).

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 11 марта, ответные - 18 марта. Жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов состоится 19 марта.

Финал Лиги Европы сезона-2020/21 состоится в польском Гданьске.

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