"Манчестер Юнайтед" и "Милан" встретятся в 1/8 финала Лиги Европы

Среди этих матчей выделяется противостояние "Манчестер Юнайтед" и "Милана", которые в последний раз в еврокубках встречались в сезоне-2009/10. Команды встречались на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, которую по сумме двух матчей преодолел английский клуб (7:2).