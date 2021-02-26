"Манчестер Юнайтед" и "Милан" встретятся в 1/8 финала Лиги Европы
В пятницу, 26 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы сезона-2020/2021.
В пятницу, 26 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы сезона-2020/2021.
Результаты жеребьёвки:
Среди этих матчей выделяется противостояние "Манчестер Юнайтед" и "Милана", которые в последний раз в еврокубках встречались в сезоне-2009/10. Команды встречались на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, которую по сумме двух матчей преодолел английский клуб (7:2).
Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 11 марта, ответные - 18 марта. Жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов состоится 19 марта.
Финал Лиги Европы сезона-2020/21 состоится в польском Гданьске.