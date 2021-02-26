ВВП Латвии в прошлом году снизился на 3,6%

В 2020 году ВВП Латвии в фактических ценах составил 29,334 млрд евро.

В четвертом квартале 2020 года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года ВВП Латвии по сезонно и календарно нескорректированным данным снизился на 1,5%, а в четвертом квартале по сравнению с третьим ВВП в сравнительных ценах по сезонно и календарно скорректированным данным увеличился на 1,1%.

Добавленная стоимость производящих отраслей увеличилась в 2020 году на 0,4%, а в отраслях услуг уменьшилась на 4,8%.

В сельском, лесном и рыбном хозяйстве в 2020 году наблюдался рост на 1,8%, в основном за счет увеличения производства продукции растениеводства и животноводства - на 2,8%, лесного хозяйства и лесоразработки - на 1,1%, а в рыболовстве было снижение на 5,8%.

В 2020 году погодные условия для развития растениеводства были очень благоприятными, что способствовало достижению исторически самого большого урожая зерна (3,5 млн тонн) и обеспечило рост продукции растениеводства на 5,1% по сравнению с предыдущим годом. В животноводстве было снижение на 0,8%.

В прошлом году рост наблюдался в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 8,8%. В обрабатывающей промышленности (снижение на 0,9%) в прошлом году снижение наблюдалось в 14 из 22 подотраслей. В деревообработке и производстве деревянных изделий рост составил 4,5%.

Прирост был также в производстве электрооборудования - на 5,8%, в полиграфии и воспроизведении записей - на 6,8%, в производстве химических веществ и продуктов - на 3,2%, производстве резиновых и пластмассовых изделий - на 3,6%, а также в производстве компьютерного, электронного и оптического оборудования. Снижение произошло в производстве пищевых продуктов - на 0,3%, производстве изделий из неметаллических минералов - на 1,4%, производстве готовых металлических изделий - на 3,3%, а также в производстве готовых металлических изделий, в производстве мебели - на 1,2%.

Объемы производства в электро-, газоснабжении и кондиционировании воздуха в 2020 году снизились на 6%.

В строительстве прирост составил 2,6%. Объем строительства зданий в прошлом году увеличился на 0,9%, инженерных сооружений - уменьшился на 1,5%, в строительстве автомобильных и железных дорог было увеличение на 0,4%.

В 2020 году объем розничной торговли увеличился на 1,5%, в том числе в торговле продуктами питания был рост на 3,6%, в торговле непродовольственными товарами - снижение на 2,4%. Оптовая, розничная торговля и ремонт автомобилей и мотоциклов уменьшились на 12,2%.

Снижение на 14,9% в секторе транспорта и хранения было обусловлено сокращением пассажирских перевозок на 53,3%, складских и вспомогательных транспортных услуг - на 9,6%, грузовых перевозок - на 3,3%, а в почтовой и курьерской деятельности был рост на 0,1%.

Одной из отраслей, наиболее сильно пострадавших от "Covid-19" в 2020 году, стала индустрия гостеприимства и общественно питания, где было падение на 38,1%.

В 2020 году отрасль финансов и страхования сократилась на 5,7%, что обусловлено снижением объемов финансовых услуг на 15,9%.

ЦСУ отмечает также, что в 2020 году по сравнению с предыдущим годом расходы на конечное потребление домашних хозяйств снизились на 10,3%, что связано с пандемией "Covid-19".

Ограничительные меры, принятые правительством, оказали значительное влияние на расходы домохозяйств в ряде групп потребления, включая две группы с традиционно самыми большими расходами: транспорт, досуг и культурные мероприятия. Расходы в этих группах снизились на 13,7% и 51,4% соответственно.

В результате пандемии домохозяйства потратили на услуги размещения и общественного питания на 39,6% меньше. Из-за правительственных ограничений на услуги общественного питания некоторые стали чаще готовить дома, что способствовало увеличению расходов домохозяйств на продукты питания на 3,4%. Расходы домохозяйств на жилье увеличились на 0,9%.

Экспорт товаров и услуг в прошлом году снизился на 2,7%. Экспорт товаров увеличился на 5,5%, экспорт услуг сократился на 21,3%.