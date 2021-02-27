Похищенная и "превращенная в зомби". Принцесса Дубая просит Британию расследовать дело ее сестры

Следующий пересмотр начался после того, как в 2020 году было обнародовано постановление Высокого суда Лондона. Полиция Кембриджшира подтвердила, что получила письмо Латифы, которое "будет рассмотрено в ходе продолжающегося нового изучения дела".

"Это чрезвычайно сложный и серьезный вопрос, поэтому в деле имеются детали, которые было бы неуместно обсуждать публично", - также сказано в заявлении полиции.

МИД Британии, которому уже задавали вопросы о реакции на представления со стороны влиятельного союзного государства, ответил Би-би-си, что это дело было частным, касалось только двух человек и не повлияло на ход и результат расследования, проводимого полицией Кембриджшира.

Дипломатическое ведомство также отказалось комментировать вопрос контактов с администрацией шейха по этому делу.

Но после того, как появились новые видеозаписи, сделанные принцессой Латифой, министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что они "вызывают глубокую тревогу" и что Соединенное Королевство будет "очень внимательно следить за развитием событий на этом фронте".

В 2018 году Королевский двор Дубая заявил Би-би-си, что Шамса "окружена любовью и заботой". В единственном заявлении самого шейха на эту тему, переданном в Высокий суд Лондона, говорится, что он испытал "облегчение", отыскав свою пропавшую и "оказавшуюся в уязвимом положении" дочь.

История Шамсы предвосхитила случившееся с Латифой 18 лет спустя и сыграла ключевую роль в решении младшей сестры попытаться начать новую жизнь за границей. Судьба Шамсы также заставила Латифу предпринять попытку побега на лодке через Индийский океан, которая закончилась неудачей. В видео, выложенном в YouTube перед побегом, Латифа описала то, что произошло с ее сестрой, и тяжелые последствия.

Би-би-си также удалось побеседовать с человеком, регулярно контактировавшим с Шамсой в Дубае. "Не нужно быть врачом, чтобы заметить, что она постоянно была под воздействием транквилизаторов", - рассказал свидетель на условиях анонимности.

Неудачное бегство юной Шамсы

Принцесса Шамса провела часть детства в Соединенном Королевстве и получила западное образование.

"Шамса не отвечала расхожему представлению о принцессе, - говорит ее двоюродный брат Маркус Эссабри, который прожил в Дубае с монаршей семьей два года и дружил с Шамсой. - Она была шустрая. Полная жизни и любви к приключениям". "Она хотела изменить жизнь женщин, прежде всего в арабском мире. Она хотела раздвинуть границы… с этого-то и начались проблемы", - рассказывает Эссабри.

В сентябре 1999 года, за девять месяцев до побега, Шамса написала своему брату из Лондона и сообщила, что ее отец, тогда кронпринц Дубая, не разрешает ей продолжить учебу в университете. "Мне не позволяют продолжить [образование]. Ты же знаешь, он даже не спросил, что меня интересует. Он просто сказал "нет".